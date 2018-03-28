原标题 新万亿降负第一枪：增值税再减4000亿

增值税新减税计划来了！

国务院总理李克强3月28日主持召开国务院常务会议，明确了下一步深化增值税改革方案：5月1日起制造业等行业和交通运输、建筑等行业的增值税税率分别从17%和11%降至16%和10%。统一增值税小规模纳税人标准，将工商业年销售标准提至与服务业相同的500万元。对装备制造等合规企业在一定时期内未抵扣完的进项税额予以一次性退还。

上述举措全年将减轻市场主体税负超4000亿元。营改增专家、上海财经大学胡怡建教授告诉第一财经记者，这意味着今年政府工作报告提出的减税任务正在加快落地，尽管增值税名义税率只降低1个百分点，但由于去年第一大税种增值税收入超5万亿元，因此这一举措降低了企业税负，而且减负对象是制造业等实体经济部门，有利于促进其发展。

这只是今年减轻企业负担的“第一枪”。按照今年政府工作报告给出的计划，未来还将推出一揽子减税举措，使得减税规模达到8000亿元，再加上一批降费举措，2018年减税降费规模将超11000亿元。

税率降低1个百分点

虽然前期政府实施大规模减税降费政策，但企业税费负担仍不轻。为了帮助企业爬坡过坎，2018年国务院再次推出超1万亿元的减税降费政策，力度超市场预期。

在减税举措中，营业税改增值税一直是主力军，过去5年通过实施营改增累计减税2.1万亿元。在去年废除存在重复征税的营业税后，增值税也在不断完善，优化增值税税率十分必要。

上述会议决定，从2018年5月1日起，将制造业等行业增值税税率从17%降至16%，将交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%，预计全年可减税2400亿元。

山东财经大学经济研究中心主任潘明星告诉第一财经记者，目前17%和11%两个档次的税率，均降低一个百分点至16%和10%，总体来看，行业税负将有所降低，但对企业具体影响不一，这取决于企业的进项税规模等。

胡怡建表示，此次税率降低并未明确提及商业和房地产行业，因此需要等随后出台的政策细则才能判断这两个行业税率是否同等下调。

市场上有声音认为，这次相关行业的增值税税率下降一个百分点低于预期，此前有人猜测制造业17%税率可能最终降至11%。

普华永道中国中区流转税业务主管合伙人李军告诉第一财经，增值税是中国第一大税种，因此即使是1个百分点税率变动也会对财政收入有不小的影响。考虑到财政减收可承受能力，预计增值税税率降低会采取分步调整，并非一步到位，因此未来16%税率应该会有进一步降低的空间。

今年政府工作报告在提到税率简并时明确了三档并两档的改革大方向，但此次调整后增值税税率仍然存在6%、10%和16%三档，未来如何进一步简并仍待观察。税率简并不仅仅能减税，更重要的是进一步完善税制，让抵扣链条更加顺畅，更好发挥增值税的中性作用。

胡怡建认为，未来增值税税率简并中，10%税率有可能向6%税率靠拢合并，16%有望进一步降低。

解决市场反映痛点

增值税体制完善过程中，除了备受关注的税率偏高、档次过多外，工商业和服务业增值税小规模纳税人标准不一，增值税留抵税款长期不退挤占企业资金等，也一直是企业反映较多的问题。

这次国务院常务会议回应企业痛点，给出解决方案。针对标准不一，国务院统一增值税小规模纳税人标准，即将工业企业和商业企业小规模纳税人的年销售额标准由50万元和80万元上调至500万元，并在一定期限内允许已登记为一般纳税人的企业转登记为小规模纳税人，让更多企业享受按较低征收率计税的优惠。

潘明星表示，这次工商业小规模纳税人年销售标准统一提高至500万元后，跟现行服务业认定标准一致。工商业企业小规模纳税人范围扩围后，一般纳税人企业可以选择成为小规模纳税人，征收率为3%，而不是现行的17%的增值税税率。不过，有的企业进项税额大，再加上下游企业希望获得进项抵扣等因素，部分企业可能继续选择成为一般增值税纳税人。

针对增值税留抵金额不退问题，此次会议明确，对装备制造等先进制造业、研发等现代服务业符合条件的企业和电网企业在一定时期内未抵扣完的进项税额予以一次性退还。

所谓增值税留抵税款不退，是指纳税人当期销项税款不足以弥补其进项税款时，其差额称为留抵税款，若当期不退，则结转下期抵扣。

“这是非常好的举措。增值税留抵税款不退占用了企业资金，这次国家从装备制造等行业入手先行退税，减轻了企业负担，也是鼓励这些行业发展。”潘明星说。

李军表示，对于这些市场痛点问题及时采取有针对性的措施，体现了政策制定部门对企业反映问题的重视。上述政策实施后，企业可以继续通过相关渠道反馈意见和建议，与政策制定部门保持良性沟通。同时针对5月1日开始的税率调整，企业应该提前做好准备，特别是釆购与销售业务的合同梳理修改以及发票管理等衔接工作。

上述增值税减税只是今年减税举措中的一部分。根据政府工作报告，今年减税举措还有5项，包括通过提高个人所得税起征点带来的个税税负降低，大幅拓展享受减半征收所得税优惠政策的小微企业范围，大幅提高企业新购入仪器设备税前扣除上限等等。

除了减税举措外，我国将进一步规范行政事业性收费，调低部分政府性基金征收标准，继续阶段性降低企业“五险一金”缴费比例等，降低企业非税负担，让企业轻装上阵、聚力发展。

责任编辑：张岩