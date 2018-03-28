海航获得保加利亚普罗夫迪夫机场35年运营权

原标题：海航获得保加利亚普罗夫迪夫机场运营权

新华社索非亚3月28日电（记者战小漪） 保加利亚政府28日宣布，中国海航机场集团通过一个欧洲跨国联合体在保加利亚普罗夫迪夫机场扩建及运营项目招标中中标，获得该机场的35年运营权。

保加利亚政府在一项声明中说，中国海航机场集团参与的欧洲跨国联合体在2017年1月开始的竞标中胜出，将投资7900多万欧元（约合9800万美元）对普罗夫迪夫机场进行改造和扩建，海航机场集团将承担机场的运营，为期35年。

海航机场集团是海航集团旗下子公司，目前在国内外管理和运营十余个机场。普罗夫迪夫机场将是继德国法兰克福-哈恩机场之后的第二个由海航机场集团承担运营的欧洲机场。

海航机场集团发布新闻公报说，中标普罗夫迪夫机场运营权，显示其积极投身“一带一路”建设，进一步扩大与欧洲国家在空港运营、管理和建设方面的合作。未来将利用机场的地理位置优势，努力促进中国和中东欧国家的交流。

普罗夫迪夫是保加利亚第二大城市，距首都索非亚约140公里，是欧洲著名古城。普罗夫迪夫机场是欧洲最繁忙的机场之一。

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