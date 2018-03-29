原标题：两会后各部委如何开局？多部门出招破解民生难题

中新网客户端北京3月29日电（记者 张尼）养老金实现“14连涨”、整治校外培训机构、确保零就业贫困户至少一人实现就业……全国两会结束后，多部门密集推出民生新举措，诸多两会上的热门话题获得政策回应。

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上调养老金

——1.14亿退休人员将受益

今年的政府工作报告提出，继续提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金。

全国两会闭幕不久，2018年养老金调整方案便出炉。

人社部、财政部联合下发通知明确，2018年继续同步提高企业和机关事业单位退休人员基本养老金水平，总体调整水平为2017年退休人员月人均基本养老金的5%左右。

据预计，将有1.14亿名退休人员受益。到今年，养老金已实现“14连涨”。

此次调整，继续统一采取定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的调整办法。其中，适当倾斜体现重点关怀，主要是对高龄退休人员和艰苦边远地区退休人员等群体予以照顾。

资料图：祁连山自然保护区 武雪峰 摄

向污染宣战

——全面排查自然保护区 加大问责力度

在防治污染方面，自然保护区的环境问题一直备受关注。

生态环境部部长李干杰在今年全国两会上谈及此问题时明确，下一步保护国家级自然保护区有三方面工作：一是把“绿盾”行动坚持到底；二是加大追责问责的力度；三是强化信息公开和公众参与。

本月27日，生态环境部等七部门在北京联合召开了“绿盾2018”自然保护区监督检查专项行动部署视频会。

作为新组建后开展的一个重要专项行动，“绿盾2018”专项行动将给自然保护区来一个大扫除。

按照要求，各地区各部门要高度重视工作机制的建立和完善，落实责任分工，对469个国家级自然保护区和847个省级自然保护区进行全面排查，全面摸清底数，建立问题台账，实行建档立卡、拉条挂账，精准解决突出问题，推动地方各级自然保护区提升管理水平。

另外，本次会议还指出，进一步加大问责力度，谁造成问题，就处理谁，让失职渎职、玩忽职守、懒政怠政者受到惩戒，坚决杜绝避重就轻、走过场，始终保持高压态势。

资料图 中新社记者 张云 摄

为中小学生减负

——教育部发文整治校外培训机构及“杯赛”乱象

“中小学生减负”是今年全国两会上的热门话题。近期，教育部在这一问题上也有诸多新部署。

针对社会上的一些“杯赛”乱象，近日教育部印发公告，要求全面清理规范管理面向基础教育领域的竞赛挂牌命名表彰等活动。

公告明确了多项具体措施，强调面向基础教育领域开展的竞赛挂牌命名表彰等活动的结果只能视为荣誉，不得作为中小学招生入学依据。各级教育行政部门和学校不得承认违规开展的此类活动的成绩或结果。

在对2018年普通高校招生工作的部署中，教育部也强调，全面取消体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹等全国性高考加分项目。

此外，教育部日前还印发通知，加快推进校外培训机构专项治理工作。

通知要求，通过社区走访调研、中小学生和家长问卷调查、培训机构申报等多种途径，立即对辖区内校外培训机构进行全面摸排，分门别类逐一建立工作台账，严格审核分析，区别不同情况，逐一进行整改落实，该办理证照的依法依规办理，该停业的必须停业，该吊销证照的坚决吊销证照，摸排情况和整改落实结果要向社会公开。

资料图：丹寨县兴仁镇苗族妇女在白芨种植大棚内移栽幼苗。 中新社记者 贺俊怡 摄

脱贫攻坚

——确保零就业贫困户至少一人实现就业

防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治这三大攻坚战的“作战图”在今年的政府工作报告中已明确。近期，人社部等部门也就精准脱贫进行了部署。

人社部、国务院扶贫办日前下发《关于做好2018年就业扶贫工作的通知》，强调进一步加大力度、精准施策，努力扩大贫困人口就业规模，提高就业稳定性，确保零就业贫困户至少一人实现就业。

根据通知，针对深度贫困地区交通不便、贫困劳动力语言不通、就业意愿不强等问题，综合运用各种政策服务手段，提高服务培训的精准度，对零就业贫困户实施“一户一策”，确保至少一人实现就业。

在作风建设方面，上述通知强调，进一步规范资金使用管理，杜绝发生就业补助资金、扶贫资金在就业扶贫工作中被贪污浪费、挤占挪用等问题。大兴调查研究之风，深入实地特别是深度贫困地区走访调查，指导解决工作中存在的突出问题。（完）

责任编辑：张岩