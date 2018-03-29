外媒:特朗普与法德领导人通电话协调对华贸易立场

参考消息网3月29日报道 外媒称，白宫说，唐纳德·特朗普总统27日与欧洲领导人通电话，讨论了如何合作应对中国所谓的“不公平”贸易做法。

据法新社3月27日报道，当前华盛顿和欧盟正因特朗普本月早些时候决定对钢铁和铝进口征收高额关税进行交锋。

白宫在一份声明中说，特朗普和德国总理默克尔“讨论了合力对付中国的‘不公平’经济做法以及‘非法获取知识产权’的行为”。

声明说，双方还讨论了“在关税问题上创造公平的竞争环境的问题”。

白宫说，特朗普在与法国总统马克龙的通话中也谈到了对付中国所谓的“不公平贸易行为”的“下一步”。

据一份声明说，“两位领导人还讨论了美国与欧盟之间的贸易做法”。

报道称，特朗普正在与北京和布鲁塞尔同时进行贸易战，本月他提出对钢铁和铝进口加征关税，而且还将对价值高达600亿美元的中国进口商品加征关税。

报道称，欧洲和美国的贸易官员说正在就达成妥协进行谈判，美国暂时免除了欧洲10%的铝关税和25%的钢铁关税。

但如果妥协努力失败，布鲁塞尔已经确定了一些可能面临沉重进口关税的美国商品——例如花生酱和哈雷-戴维森摩托车。

欧洲官员说，美国的关税没有解决工业产能过剩和供过于求的问题，而华盛顿把这两个问题都归咎于北京。

另据德新社3月27日报道，美国总统特朗普和德国总理默克尔27日通电话讨论了关税问题，两位领导人都提出了联合对抗中国的贸易政策和行为的想法。

德国政府的一份声明说，默克尔呼吁欧盟与美国就贸易政策展开对话，将基于规则的国际贸易体系纳入考虑之内。

报道称，特朗普此前证实对钢铁和铝征收一系列关税，但许多关键盟友，包括大多数欧洲国家，都获得了豁免。然而，中国则面临25%的钢铁关税和15%的铝制品关税。

此外，因为白宫所谓的中国长期以来的“不公平”贸易做法，特朗普宣布对价值至少600亿美元的中国商品加征关税。

作为回应，北京23日说，它正计划对包括猪肉和水果在内的、价值约30亿美元的美国商品加征关税。

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责任编辑：刘德宾 SN222