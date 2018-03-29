王文斌不再担任国资委副主任党委委员(图)

原标题：王文斌不再担任国资委副主任、党委委员

国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）官网近日更新“委领导”栏目信息显示，王文斌已不再担任国资委副主任、党委委员。

王文斌 资料图

据官方简历，王文斌出生于1962年11月，辽宁辽中县人，1984年8月参加工作，中共党员，经济学学士，会计师。

王文斌曾先后在机械工业部、国家机械委成套局财务处工作，历任物资部成套局财务处副处长，国内贸易部产业发展司发展四处副处长、处长，稽察特派员助理（正处级），国有企业监事会正处级专职监事、办事处副主任（副局级），中央企业工委监事会工作部副部长，国资委监事会工作局（国有企业监事会工作办公室）副局长（副主任）、局长（主任）等职。2013年，王文斌出任国资委副主任、党委委员。

国资委官网信息显示，王文斌此前分管国有重点大型企业监事会、监督一局（国有企业监事会工作办公室）、监督二局、监督三局、研究局、国际合作局、研究中心、监事会工作技术研究中心。

公开检索显示，王文斌此前最后一次以“国资委副主任、党委委员”身份公开亮相是在今年2月2日召开的国有重点大型企业监事会2018年度工作会议上。

在此次党和国家机构改革中，国资委的国有企业领导干部经济责任审计和国有重点大型企业监事会的职责划入审计署。

目前，国资委领导班子成员包括：党委书记郝鹏，主任、党委副书记肖亚庆，副主任、党委委员黄丹华、徐福顺、孟建民、刘强，党委委员、秘书长阎晓峰以及党委委员、总会计师沈莹。

责任编辑：张玉