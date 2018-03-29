美贸易代表:6月份前不会对华增税 有望避免关税战

原标题：美国贸易代表：6月份前不会对中国增税，避免关税大战有希望
当地时间3月28日，美国贸易代表莱特希泽在接受采访时表示，美国对华加征关税产品清单的公式天数将从30天延长至60天。也就是说，6月份之前不会对中国相关产品进行增收关税。
3月23日，美国总统特朗普签署贸易备忘录指令贸易代表莱特希泽在15天内提交拟加征关税产品清单，随后需进行不少于30天的公示。
莱特希泽在当天还表示，贸易代表将要提交的加征关税产品清单主要集中在高科技产品上，具体将由电脑算法选出，将在最大化打击中国出口和最小化上海美国消费者中求得平衡。
莱特希泽还表示，中美之间有希望通过谈判来避免此次关税大战。但他称，要把中美经贸关系“带到一个好的地方将需要几年时间”。
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