美贸易代表:6月份前不会对华增税 有望避免关税战

原标题：美国贸易代表：6月份前不会对中国增税，避免关税大战有希望

当地时间3月28日，美国贸易代表莱特希泽在接受采访时表示，美国对华加征关税产品清单的公式天数将从30天延长至60天。也就是说，6月份之前不会对中国相关产品进行增收关税。

3月23日，美国总统特朗普签署贸易备忘录指令贸易代表莱特希泽在15天内提交拟加征关税产品清单，随后需进行不少于30天的公示。

莱特希泽在当天还表示，贸易代表将要提交的加征关税产品清单主要集中在高科技产品上，具体将由电脑算法选出，将在最大化打击中国出口和最小化上海美国消费者中求得平衡。

莱特希泽还表示，中美之间有希望通过谈判来避免此次关税大战。但他称，要把中美经贸关系“带到一个好的地方将需要几年时间”。

相关阅读：

中美贸易摩擦加剧

特朗普宣布对600亿美元中国商品征税：这只是开始

特朗普打响对华贸易战 系现代史上中美最大贸易战

中方反击

商务部原副部长：或对美采取新措施 含飞机等领域

农业美国挑战工业中国？商务部清单做成图后大火

解读分析

中美贸易战扰动全球市场 专家：一旦发生注定双输

李韬葵：中国打得起贸易战 但不会在低层次上斗

七笔账反问美对华贸易战：捡了便宜还反咬中国

事件影响

中美贸易摩擦升级这些行业受冲击 最大输家是谁

责任编辑：张玉