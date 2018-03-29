行人闯红灯被逮 广州交警：可自拍发朋友圈集20赞

原标题：市民闯红灯被逮，广州交警：可选择自发朋友圈集20个赞

机动车闯红灯，扣6分罚200元。那么行人闯红灯乱穿马路，将如何处罚呢？

26日，在广州一地铁站，有市民因为过马路不遵守交通规则，被交警处罚静坐观看交通安全宣传片。被处罚者如果赶时间，可以选择发朋友圈，说明自己因违反交规被处罚，只要集齐20个“赞”就可放行。

交警供图：正在接受交通安全教育的违规者

“低头族”过马路

闯红灯要看安全宣传片

近日，交警在广州番禺广场地铁站C出口处设置了帐篷以及平板电视。平板电视播放着交通安全宣传片，此外数名交警站在路口执勤，凡是看到不遵守交通规则的行人，均将其引导至教育点看交通安全宣传片，并对其进行劝诫教育。

小钟是设置教育点以来第一个因为违反交规被交警劝诫教育的人。原来他因为低头看地图，根本没有留意人行道红绿灯的变化，闯红灯过马路，被交警抓个正着。

按照处罚规则，他在教育点观看了交通安全宣传片5分多钟。“我是来广州考试的，因为对道路不熟，所以我低头查看地图，经过教育之后，我也觉得自己的行为其实比较危险。”小钟这样说道。

在现场的交警也表示，如今许多人都是“低头族”，这样的行为他们经常会发现，而这样的行为是十分危险的，所以希望市民往后过马路尽量少看手机等数码产品。

不想看宣传片

可以发朋友圈集“赞”？

一位男士在教育点拿出手机，对着自己录像，详细地描述了自己如何因为疏忽导致违反交规横穿马路的过程，并且将此段录像发上了微信朋友圈。这样新奇的做法原来是交警想出来的一种新型处罚方式。

番禺交警一中队副队长陈学范告诉记者，如果违反交规的行人有特殊情况，不能静坐观看视频，那么可以选择将自己违规的经过详细描述，并且发布在朋友圈集齐20个“赞”，或者将详细描述转到10个微信群内，就可以离开。

一些市民看到这样的处罚方式觉得很新颖：

“每个人都有荣辱心，这样新奇的方式可以让违规者记忆更深刻。我也可以接受这样的教育方式，以自己亲身的经历，让更多的人以此为戒。”

设点后日均教育人次

下降20人次左右

陈学范告诉记者，番禺交警在市桥辖区内的诸如大北路以及番禺广场地铁站周边、番禺大道等区域，都已经设置了教育岗点。“交通管理除了机动车之外，行人也占了很大的比重。我们从今年3月8日开始已经在这些区域设置教育岗点，我们采取的是旧办法为主，新思路为辅。例如通过社交网络等，让违规者对违规事件的印象更加深刻。”

据其介绍，从刚设点每天教育人次70~80人次，到如今下降到日均大约50人次，证明教育效果已经逐步体现。

陈学范表示，对于违规者，交警都是以教育为主，不会过于强制。“我们本着教育为主要目的，处罚以及教育都是手段而已，希望广大市民可以理解。”

各地新招

上海：试点利用“电子警察”抓拍行人闯红灯，通过技术手段比对锁定违法人员，几分钟后违法人员就会收到交警发来的短信通知。

新民晚报图：人脸识别系统拍摄行人闯红灯

南京：试点行人提醒设备，如果行人在红灯时过斑马线，路边一个喇叭就会发出刹车声，并有大显示屏曝光闯红灯的人。

苏州：试点地面式人行信号灯，发光灯管埋于斑马线第一级下方，很“刺眼”，对低头族起明显提醒作用。

交通安全事关重大，这些对付闯红灯的新招，你都同意么？

来源：青春成都

责任编辑：张玉