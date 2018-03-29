凌月明出任自然资源部副部长 曾任重庆市委常委

原标题：凌月明任自然资源部副部长，彭有冬任国家林业和草原局副局长

新组建的自然资源部、国家林业和草原局由于整合了多项职责，其领导班子构成备受关注。

3月27日，“绿盾2018”自然保护区监督检查专项行动部署视频会在北京召开。这次会议上，自然资源部副部长凌月明以及国家林业和草原局副局长彭有冬一同亮相。

凌月明曾任重庆市委常委，两江新区党工委书记、管委会主任，2016年12月出任原国土资源部党组成员、副部长。

彭有冬曾任原国家林业局党组成员兼科学技术司司长等职务，2015年9月出任原国家林业局党组成员、副局长。

此前，自然资源部官网“领导之窗”栏目已经披露了该部15名领导成员名单，他们分别是：陆昊、库热西·买合苏提、曹卫星、凌月明、王广华、赵龙、冯志礼、张德霖、钟自然、王宏、张建龙、王春峰、闵宜仁、石青峰、林山青。澎湃新闻注意到，其成员多数来自原国土资源部。

根据十三届全国人大一次会议批准的国务院机构改革方案，将国土资源部的职责，国家发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，住房和城乡建设部的城乡规划管理职责，水利部的水资源调查和确权登记管理职责，农业部的草原资源调查和确权登记管理职责，国家林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责，国家海洋局的职责，国家测绘地理信息局的职责整合，组建自然资源部，作为国务院组成部门。自然资源部对外保留国家海洋局牌子。不再保留国土资源部、国家海洋局、国家测绘地理信息局。

新组建的国家林业和草原局由自然资源部管理，整合国家林业局的职责，农业部的草原监督管理职责，以及国土资源部、住房和城乡建设部、水利部、农业部、国家海洋局等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责，并加挂国家公园管理局牌子。国家林业局不再保留。

在自然资源部目前的15名领导之中，张建龙此前担任原国家林业局局长、党组书记。

责任编辑：张玉