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台湾南投县发生里氏4.8级地震 震源深度5.2公里

台湾南投县发生里氏4.8级地震 震源深度5.2公里
2018年03月29日 09:55 中国新闻网
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　　原标题：台湾南投县发生里氏4.8级地震 震源深度5.2公里　

　　中新网3月29日电 据台湾“中央社”报道，台湾南投县29日上午发生里氏4.8级地震，台湾气象部门地震测报中心观测，最大震度是南投埔里及台中大肚，均为4级。

　　根据地震测报中心地震报告，这起地震发生在上午8时17分，震中在南投县政府东偏北38.8公里，深度为5.2公里。

　　除埔里及大肚4级震度外，南投市、台中市、彰化员林、彰化市、云林古坑、云林斗六震度都是3级，其他地区除屏东外，分别有1至2级震度。

 

责任编辑：初晓慧

南投县台湾地震
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