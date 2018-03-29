原标题：交通部：190个城市初步实现交通一卡通互联互通

中新网客户端北京3月29日电（记者 程春雨）今日，记者从交通运输部例行新闻发布会获悉，全国已有190个地级以上城市初步实现交通一卡通互联互通，发行互联互通卡片1300万张，覆盖了京津冀，长三角，珠三角、长江经济带等多个重点区域，实现了公交，地铁，出租汽车、公共自行车以及轮渡等多方式应用。

交通部例行新闻发布会现场。中新网记者 程春雨 摄。

根据交通部安排，今年年底前将完成220个城市的互联互通，并力争到2020年基本实现全国城乡的互联互通。

此外，为进一步增强交通一卡通为老百姓带来出行的便捷性提升服务质量，针对民众反映强烈的交通一卡通异地使用不便、充值退卡网点少、运营企业服务质量不高等问题，近期，交通部制定出台了《交通一卡通运营服务质量管理办法（试行）》，将于4月1日起正式实施。

该办法明确，要全力推进交通一卡通在全国通用，持有“交通联合”标志的交通一卡通可以在全国实现互联互通和所有城市通用，并享受当地有关优惠政策。（完）

责任编辑：初晓慧