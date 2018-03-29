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美贸易代表:中美有望以磋商避免对中国商品加关税

美贸易代表:中美有望以磋商避免对中国商品加关税
2018年03月29日 10:38 新华网
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　　原标题：美贸易代表：美中有望以磋商避免对中国商品加关税　　

　　新华社华盛顿3月28日电（记者高攀　金旼旼）美国贸易代表莱特希泽28日表示，美中两国政府有望通过磋商避免对中国商品加征关税。

　　莱特希泽当天接受美国消费者新闻与商业频道采访时说，美国政府“不久”将公布涉及中国进口商品的关税清单，随后将给出60天时间让公众有机会对进口商品加征关税产生的影响发表意见。

　　据美国贸易代表办公室透露，该机构将在公布商品清单后的30天内接受书面意见，然后在接下来的另外30天内举行一次公开听证会。

　　当被问及美国与中国的磋商能否避免向中国商品加征关税时，莱特希泽说他认为“有希望”。他说，美中两国拥有不同的经济体制，不可避免存在一定程度的紧张关系，但他相信美中两国经贸关系最终或将朝着向好结果迈进。

　　美国总统特朗普3月22日签署备忘录，基于美国贸易代表办公室公布的对华“301调查”报告，指令有关部门对华采取限制措施，包括将对从中国进口的商品大规模加征关税，并限制中国企业对美投资并购。根据该备忘录，美国贸易代表办公室将在15天内（即4月6日前）公布提议加征关税的中国商品清单。

　　中国商务部新闻发言人对此表示，美方无视中方加强知识产权保护的事实、无视世贸组织规则、无视广大业界的呼声，一意孤行，这是典型的单边主义和贸易保护主义，中方坚决反对。任何情况下，中方都不会坐视自身合法权益受到损害，我们已做好充分准备，坚决捍卫自身合法利益。

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责任编辑：初晓慧

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