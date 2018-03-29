商务部谈中美贸易战：望美悬崖勒马 否则奉陪到底

原标题：商务部谈中美贸易摩擦：希望美悬崖勒马 否则将奉陪到底

中新网3月29日电 商务部新闻发言人高峰今日表示，对中国产品征税，这是公然违反世贸组织规则，把多边贸易体制完全抛在脑后，是对多边规则的蔑视和践踏。他强调，中方将采取一切适当的措施，坚决捍卫国家和人民的利益。希望美方悬崖勒马，否则将奉陪到底。

商务部今日上午召开例行发布会，针对在美国总统特朗普宣布对华600亿美元商品征收关税和限制中国企业赴美投资所带来的影响，高峰强调，中方有底气、有信心应对任何贸易投资保护主义的做法。

资料图片。中新社记者 俞靖 摄

高峰以一组数字解释称，2017年，中国的对外贸易货物贸易总额超过了4.1万亿美元，其中对美货物进出口超过5800亿美元，占到中国对外贸易总额的14.1%；中国的对外非金融类直接投资1200亿美元，其中对美投资78亿美元，占到总额的6.5%。“中方有底气、有信心应对任何贸易投资保护主义的做法。”

高峰进一步指出，美方的行径开启了非常恶劣的先例，对中国产品征税，这是公然违反世贸组织规则，把多边贸易体制完全抛在脑后，是对多边规则的蔑视和践踏。美方的恶劣行径，还可能会引发贸易保护主义的连锁反应，使本已复苏的全球经济再次蒙上阴影。同时，美方的征税举措还会使美国国内的原材料和消费品的价格上涨，影响美国的制造业和消费者，最终伤害的是美国人民的福祉。美国部分业界和民众也表达了反对美方举措的呼声。

高峰最后强调，中方将采取一切适当的措施，坚决捍卫国家和人民的利益。希望美方悬崖勒马，否则中方将奉陪到底。

美国总统特朗普本月22日宣布将对中国进口商品征收高额关税。此前有报道显示，2018年以来，从对进口光伏产品和大型洗衣机设限，到对进口钢铁和铝产品征税，再到公布301调查结果，宣布对进口自中国约600亿美元商品征收高额关税，美国对华贸易保护主义措施变本加厉。

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责任编辑：张玉