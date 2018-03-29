中美贸易摩擦因中国市场开放度不及预期?中方驳斥

原标题：中美贸易摩擦因中国市场开放程度不及预期？中方驳斥

中新网3月29日电 美国对华发动“贸易战”，是因中国市场开放程度不及预期？商务部发言人高峰今日对此种论调予以驳斥。他表示，中国加入世贸组织以来，认真、全面地履行了各项加入承诺，市场不断开放。中国关税总水平已由加入时的15.3%降至9.8%，实现了对世贸组织所有成员的承诺，达到并超过了世贸组织对发展中成员的要求。

资料图：商务部新闻发言人高峰。中新社记者 李慧思 摄

商务部于29日上午召开例行发布会，新闻发言人对外发布近期商务领域重点工作情况，并现场回答媒体提问。针对“中国市场开放程度不及预期，未切实履行加入世贸组织降低关税的承诺，才会导致美国对华发动‘贸易战’”的观点，高峰作出上述回应。

高峰表示，这种说法完全不符合事实。中国加入世贸组织以来，认真、全面地履行了各项加入承诺，市场不断开放。

他进一步介绍说，在履行世贸组织降低关税承诺方面，中国关税总水平已由加入时的15.3%降至9.8%，实现了对世贸组织所有成员的承诺，达到并超过了世贸组织对发展中成员的要求。如果考虑到贸易结构的因素，中国实际的贸易加权平均税率只有4.4%，已经非常接近发达成员，美国贸易加权的实际进口关税税率是2.4%，欧盟是3%，澳大利亚是4%。

除了履行加入承诺以外，中方还根据《信息技术协定》扩围谈判的结果，进一步降低了201项信息技术产品的进口关税。高峰指出，为进一步开放市场，近年来，中方还主动降低了部分商品的进口关税。李克强总理在此次“两会”记者会上也强调，中国将进一步扩大开放，以更开放的姿态继续进一步降低进口商品的总体税率水平。

高峰强调，美国在对华经贸问题上采取的一系列举措，是典型的贸易保护主义，是冷战思维、零和意识在作祟，不要拿中国当借口。中国对外开放市场的决心和信心没有改变，而且更加坚定，不会因为外部的压力而改变自身的航向。希望美方不要一意孤行，重新回到中美两国合作共赢的正确轨道上来。

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责任编辑：张玉