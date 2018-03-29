质检总局:3家企业拒监督抽查 移送相关部门处理

原标题：质检总局：三企业拒绝国家监督抽查 移送相关部门处理

中新网3月29日电 今日，国家质检总局官网发布《关于2018年橡胶制品等9类产品质量国家监督抽查情况的通报》。《通报》指出，共抽查4462家企业生产的5722批次产品，检出427批次产品不合格，不合格产品检出率为7.5%。另有3家企业无正当理由拒绝国家监督抽查，已移送相关部门处理。

资料图：国家食品药品监督管理总局正门。

通报指出，2017年四季度以来，质检总局组织对橡胶制品等9类取消生产许可证产品开展了国家监督抽查。本次共抽查4462家企业生产的5722批次产品。抽查产品包括橡胶制品、机动脱粒机、水文仪器、泵、眼镜、输水管、抽油设备、输电线路铁塔和电力金具等9类，均为2017年取消工业产品生产许可证管理的产品。经检验，4052家企业生产的5295批次产品合格，产品抽样合格率为92.5%；检出427批次产品不合格，不合格产品检出率为7.5%。另有3家企业无正当理由拒绝国家监督抽查，已移送相关部门处理。

抽查结果分析如下：

——橡胶制品。抽查了25个省（自治区、市）809家企业生产的1120批次橡胶制品，不合格产品检出率为10.3%。本次抽查了橡胶软管和软管组合件、橡胶密封制品、阻燃输送带、汽车传动带4种橡胶制品。重点对最小爆破压力、导电性能、难燃试验、最大工作压力下的长度变化、验证压力、最小弯曲半径、室温弯曲性能等51个项目进行了检验。经检验，115批次产品不符合标准的规定，不合格项目涉及尺寸、臭氧老化试验、脆性温度、低温屈挠性能等。

——机动脱粒机。抽查了17个省（自治区、市）131家企业生产的136批次机动脱粒机产品，不合格产品检出率为3.7%。重点对喂入装置、防护装置、紧固件、噪声、轴承温升、空载运转、安全标志7个项目进行了检验。经检验，5批次产品不符合标准的规定，不合格项目涉及所有检验的7个项目。

——水文仪器。抽查了21个省（自治区、市）83家企业生产的83批次产品，不合格产品检出率为6%。本次抽查了遥测终端机、悬锤式水位计、雷达式水位计、压力式水位计、电子水尺、闸位计、翻斗式雨量传感器、悬移质泥沙采样器、流速仪计数器、超声波流速仪、超声波测深仪、频域法土壤水分监测仪、水质采样器、水质在线监测仪、遥测水位计等15种水文仪器产品。重点对准确度等30个项目进行了检验。经检验，5批次产品不符合标准的规定，不合格项目涉及测量误差、重复性、准确度、承雨口内径、刃口角度。

——泵。抽查了22个省（自治区、市）905家生产企业的1163批次样品，不合格产品检出率为4.1%。本次抽查了潜水电泵和地面泵2种泵类产品。重点对潜水电泵的过载保护、接地措施、绝缘电阻等11个项目和地面泵的规定点效率、电泵输入功率、泵轴功率、电动机定子的温升限值、规定点流量、扬程等12个项目进行了检验。经检验，48批次产品不符合标准的规定，不合格项目涉及定子绕组耐电压、电机内腔水（气）压试验、电泵引出电缆、绝缘电阻、外露转动件防护、安全标志、定子温升限值、接地措施、效率、汽蚀余量、功率因数、规定点流量和扬程。另外，漯河市顺达水泵有限公司无正当理由拒绝国家监督抽查。

——眼镜。抽查了13个省（自治区、市）651家企业生产的696批次眼镜产品，不合格产品检出率为15.7%。本次重点抽查了太阳镜、老视成镜、眼镜架、树脂镜片、玻璃镜片/车房片等5种产品，对眼镜产品的球镜顶焦度偏差等48个项目进行了检验。经检验，109批次产品不符合标准的规定，不合格项目涉及球镜顶焦度偏差、棱镜度偏差、材料和表面的质量、色散系数、紫外透射比、抗拉性能、耐疲劳、抗汗腐蚀等。

——输水管。抽查了29个省（自治区、市）的1228家企业生产的1256批次输水管产品，不合格产品检出率为6.5%。本次抽查了自应力混凝土管，预应力混凝土管，预应力钢筒混凝土管，钢筋混凝土排水管，玻璃纤维增强塑料夹砂管等5种输水管产品。重点对水压试验等21个项目进行了检验。经检验，82批次产品不符合标准的规定，不合格项目涉及保护层厚度、外压荷载、外表面裂缝等。另外，郴州市开发区万通水泥制品厂、郴州市苏仙区石宝制管厂无正当理由拒绝国家监督抽查。

——抽油设备。抽查了16个省（自治区、市）113家企业生产的132批次抽油设备产品，不合格产品检出率为1.5%。本次抽查了抽油机、抽油杆及其接箍、抽油泵3种抽油设备。重点对支架顶部振幅等59个项目进行了检验。经检验，1批次抽油杆接箍不符合标准的规定，不合格项目为接箍扳手方宽度；1批次整体泵筒管式抽油泵不符合标准的规定，不合格项目为灵活性能。

——输电线路铁塔。抽查了26个省（自治区、市）213家企业生产的213批次输电线路铁塔产品，不合格产品检出率为5.6%。本次抽查重点对钢材质量、焊缝质量、锌层等16个项目进行了检验。经检验，12批次产品不符合标准的规定，不合格项目涉及钢材质量、零部件尺寸、焊缝质量、锌层、试组装主要控制尺寸。

——电力金具。抽查了24个省（自治区、市）329家企业生产的923批次电力金具产品，不合格产品检出率为5.3%。本次抽查重点对电力金具产品的热镀锌层厚度、破坏载荷、握力、直流电阻、线夹对绞线的握力、锤头对钢绞线握力、线夹对钢绞线的握力、顺线握力、扭握力矩、线夹水平方向拉力、弯曲等11个项目进行了检验。经检验，49批次产品不符合标准的规定，不合格项目涉及热镀锌层厚度、破坏载荷、握力、直流电阻、线夹对绞线的握力、锤头对钢绞线握力、线夹对钢绞线的握力、顺线握力、扭握力矩。

责任编辑：初晓慧