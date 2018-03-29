陈超英任中央纪委驻国资委纪检组组长(图)

原标题：国家机关工委副书记陈超英、河南省委常委翁杰明任国资委领导

据国资委官网“委领导”栏目信息显示，此前担任中央国家机关工委副书记、纪工委书记的陈超英已任中央纪委驻国务院国资委纪检组组长、党委委员，此前担任河南省委常委、省政府常务副省长、党组副书记兼河南行政学院院长的翁杰明已任国资委副主任、党委委员。

官方简历显示，陈超英出生于1958年11月，河北蠡县人，1975年11月参加工作，中共党员，毕业于比利时布鲁塞尔自由大学计算机科学系，研究生学历，工学硕士学位，研究员。

陈超英 国务院国有资产监督管理委员会官网 图

陈超英曾任天津市委常委、教育卫生工委书记、科技工委书记，辽宁省副省长，辽宁省委常委、秘书长，河北省委常委、省纪委书记等职，至晚于2017年1月出任中央国家机关工委副书记、纪工委书记。履新国资委后，他目前排在国资委主任、党委副书记肖亚庆之后，国资委副主任、党委委员黄丹华之前。

翁杰明 国务院国有资产监督管理委员会官网 图

官方简历显示，翁杰明出生于1963年5月，上海市人，1983年8月参加工作，中共党员，研究生学历，毕业于中国社会科学院新闻业务与行政管理专业并获硕士学位；1999年获河北大学中文系文学博士学位，研究员。

翁杰明曾任重庆市委常委、秘书长兼市直机关工委书记，重庆市委常委、市政府常务副市长、党组副书记兼重庆行政学院院长，河南省委常委、省政府常务副省长、党组副书记等职。履新国资委后，他目前排在国资委副主任、党委委员徐福顺之后，副主任、党委委员孟建民之前。

据澎湃新闻早前报道，国资委官网近日更新后显示，王文斌已不再担任国资委副主任、党委委员。目前，国资委领导班子成员包括：党委书记郝鹏，主任、党委副书记肖亚庆，中央纪委驻国资委纪检组组长、国资委党委委员陈超英，副主任、党委委员黄丹华、徐福顺、翁杰明、孟建民、刘强，党委委员、秘书长阎晓峰以及党委委员、总会计师沈莹。

值得一提的是，近期河南有两名省委常委赴京工作。除翁杰明外，此前担任河南省委常委、政法委书记的许甘露已就任公安部副部长、国家移民管理局局长。

责任编辑：张玉