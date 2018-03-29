美知华派学者容安澜去世 曾吁蔡英文承诺“不独”

原标题：美知华派学者、台海问题专家容安澜去世，曾吁蔡英文承诺不独

容安澜（Alan Romberg） 资料图

据多方消息透露，美国著名“知华派”学者、台海问题专家容安澜（Alan Romberg）去世。

国际关系学院国际战略与安全研究中心主任达巍29日对澎湃新闻（www.thepaper.cn）确认，从容安澜在史汀生中心的副手孙韵那里得知，容安澜于27日下午因病辞世。

美国研究朝鲜问题的风险咨询公司“朝鲜风险集团”（Korea Risk Group）首席执行官奥卡洛尔（Chad O‘Carroll）当地时间28日晚在推特上发帖称，在关于外交政策的每日新闻简报“纳尔森报告”（Nelson Report）中读到了容安澜逝世的消息。曾在美国国防部负责东亚事务的副前助理防长、现任威尔逊中心亚洲项目主任邓志强（Abraham Denmark）此后也发推说，很悲伤地听说自己的朋友和同事容安澜逝世。此外，还有多名史汀生中心、美国外交关系委员会、兰德公司等机构的学者和前官员转发或评论了他们的帖子，表达哀悼之情。

对东亚兴趣受到父亲影响

容安澜对东亚的兴趣在儿时就埋下了种子。在史汀生中心发表的一篇专家自述中，他写道，自己的父亲在二战时曾作为美军士兵支援中国抗战，在中国西部管理一座陆军野战医院。回到美国后，父亲已深深迷上了中国，迫不及待地与家人分享。

容安澜本科毕业于普林斯顿大学。他写道，自己本来立志成为国际律师，但在大学时期开始对美国在世界的位置产生好奇，希望自己作为个人能参与美国国际地位的建设，因而转向了外交，尤其关注苏联和中国。

大学毕业后，他参加美国海军被派往台湾地区。在那里，他发现美国的中国政策被华盛顿的政治集团“劫持”了，美国未能认清中国和世界的现实情况。在哈佛大学攻读苏联研究硕士后，他成为外交官，关注方向在工作中转向了亚洲。

他表示，自己之所以尤其关注台湾问题，是因为认为这一问题当时阻碍了中美关系的发展。

此外，他也从事大量关于东亚的其他工作，包括在美国外交关系委员会工作近10年，在美国国务院担任国务院政策规划第一副主任、公共事务第一副助理国务卿、国务院副发言人等工作，涉及的区域包括责日本、菲律宾、越南、朝鲜半岛等。作为亚洲事务的高级官员，他在国务院积极参与了中美关系正常化的过程。

据史汀生中心网站介绍，容安澜在美国国务院工作27年，在2000年加入史汀生中心，曾担任其东亚项目的联席主任。

曾呼吁蔡英文承诺“不独”

达巍对澎湃新闻回忆说，每次去华盛顿出差，几乎都会拜访容安澜先生，也经常在北京与他座谈、交流。在达巍看来，大家之所以尊敬容安澜，主要是因为他是一个非常敬业、专业的学者，对中美关系特别是台湾问题非常了解，观点比较平衡，另外人也特别好。

上海社会科学院研究员潘光对澎湃新闻表示，和容安澜是老朋友，在他的印象中，容安澜是一个对中国非常友好的学者。潘光表示，每年容安澜都会到中国来开会，在台湾问题上，他的观点非常明确，就是坚持“一中原则”，主张和平解决，同时也特别提到“九二共识”的重要性。在朝鲜问题上，他一是坚持无核化，二是希望和平解决，三是认为中国可以发挥不可替代的作用。此外，容安澜认为中国和美国在中亚和中东地区没什么根本的利害冲突，完全可以在阿富汗问题、中东问题及反恐、打击海盗等方面进行合作。

此前据央视新闻报道，容安澜在2017年10月出席美国卡内基和平基金会的研讨会时建言台湾地区领导人蔡英文，正面表述“一中”，或至少承诺“不独”，将是两岸关系非常重要的一步。他认为，美国将台湾地区纳入亚太区域规划是错误，因台湾在维持区域和平稳定中发挥重大作用，如果台海形势不好，区域就不会有和平稳定。他表示，只要蔡英文能在涉及“两岸根本性质”问题表明态度，两岸或能柳岸花明也说不定。

2016年年底，容安澜曾接受凤凰国际智库专访。当时他表示，特朗普上台后不会对中美关系产生根本影响。面对“中国应当怎样面对一个更为强硬的美国”这一问题，容安澜给中国开出的药方是：中国对于自身利益的界定和追求路径将会极大影响中美关系。他判断朝鲜问题将会是接下来中美关系中的焦点。中美两国若能在朝鲜问题上达成合作，将对整个朝鲜半岛的问题和整个世界格局产生巨大的积极影响，但问题在于中国和美国的竞争思维，都不想在加强合作的同时增加对方的战略优势。

责任编辑：张玉