原标题：如何保证污染源普查数据真实准确？生态环境部回应

中新网3月29日电 据生态环境部官方微博消息，针对如何保证普查数据的真实和准确的问题，第二次全国污染源普查工作办公室主任洪亚雄今日表示，首先从技术上，要花大力气，要保证它的科学性。同时在管理方面，提出来全员控制、全过程控制，清查数准不准，有一定比例抽查，来判定清查的质量，下一步入户调查，也会进行现场去抽查，现场核查，全过程管理，每一个过程的管理。

资料图：城市遭空气污染。中新社发 骆云飞 摄

在生态环境部29日例行新闻发布会上，有记者问：刚才您讲到大约有900多万个源的入户调查，这是包括各类普查对象吗？

洪亚雄表示，首先说这个900万家是我们估算的，但是从结构上面来说跟第一次普查有点不大一样，第一次污染源普查里面的工业源是150多万家，但是生活源，移动源，生活源比较多。

我们这次生活源移动源加在一起是50万家，差在什么地方呢？我们认为餐饮业，查完了以后怎么治理，我们觉得了解它的情况非常重要，了解它的排放量是很重要的，这个我们可以通过宏观测算的。因为最后是要用于管理的，要找到工业固定源，可以去管理，提要求，餐饮业也可以提要求，但是总体来说他是总体的管理要求，所以在这方面的话我们入户调查数量少了。

我们就可以看到，我们的这次工业源是将近740万家，第一次是150多万家，这是结构不一样。所以数量上面，主要是这样的一个差别。

洪亚雄表示，质量这个事情是我们在污染源普查初步设计过程当中，我们就关注，就重视这件事情，反复分析了从哪方面来抓。国家统计法对数据的质量，它有八个字，真实、准确、完整、及时。干杰部长的要求对我们数据质量提了要求，就是要结果科学实用，数据真实有效，我们就反复分析国家统计法，部长的要求和我们的工作实际的情况。

我们认为统计法里面那个及时这两个字可以不要，为什么呢？我们于2017年初就开始进行普查前期准备工作，这本身就是一种及时的反映。

其他的三条我们反复分析，我们这次质量要求六个字，全面、真实、一致。两个方面的全面，反映环境质量的污染物必须全面，这些污染物的排放的源，污染源必须全面，真实、准确，这个也是两个方面，第一个方面就是我们对污染源排放的核算方法必须是科学，这个不科学的话拿出来数也不真实也不会准确，也不科学，这是第一个。

第二个我们对污染源调查的数据必须要真实，这是第二个。第三个一致，一致也是两个方面的一致，我刚才已经讲过，与经济社会的一致，与区域环境质量一致，这个是我们对环境质量、对这次污染源数据调查质量的一个要求。

记者又问：怎么保证普查数据的真实和准确，会不会有一些单位或者个人为了避免处罚人为降低污染源数量或填报虚假信息？

洪亚雄表示，首先从技术上，刚才讲了像清查的，试点的，我们核算方法的，我们要花大力气，要保证它的科学性。

同时我们在管理方面，很多是要在管理过程当中要抓，我们提出来全员控制、全过程控制，全员控制要求我们要做大量的培训，要对这些污染源普查技术工作人员要做大量的培训，我们设计很多培训班，而且这个培训班60多万人不可能全培训到，侧重于对省里面培训，省里面对市县培训，要让他们知道，让他们具备了做污染源普查的业务素质，这是全员控制。

全过程控制，我们在普查每一个过程，现在第一个清查的过程，我们马上就要下去了，而且对他们清查的我们也再去抽查，你的清查数准不准，我们有一定比例抽查，来判定清查的质量，下一步入户调查，我们也得进行现场去抽查，现场核查，全过程管理，每一个过程的管理。

最后就是结果管理，最后你的数上了以后，我们也要通过第三方也得进行抽查，汇总的数，也得进行抽查。想通过这样一些措施能保证我们普查工作的质量，这个质量是我们污染源数据质量，是贯彻我们工作始终的一条线，必须紧紧抓住这条线，质量不好，不科学，不真实，普查工作是白做的。

责任编辑：霍宇昂