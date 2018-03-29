多地涉气枪案“松动”：有在押嫌犯获取保候审

原标题：多地涉气枪案“松动”：有人获取保候审，有人撤消上诉未获准

在气枪是否认定为枪支的问题上，多地法院有了“等待”的结果。澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，随着“两高”《关于涉以压缩气体为动力的枪支、气枪铅弹刑事案件定罪量刑问题的批复》（以下简称《批复》）发布后，部分搁浅的涉枪案或将陆续“重启”。有律师透露，在《批复》发布当天，其办理的一起“枪案”的在押7名犯罪嫌疑人，均获准取保候审。

与此同时，在《批复》出台前，有地方法院在涉气枪案刑事裁定书中直接指出，关于涉案气枪是否认定为枪支，需待新的司法解释出台后才可认定。另外，在此类案件的司法实践中，甚至出现了上诉人申请撤诉被驳回的情形，或被重新定罪量刑。

涉枪案被告人获取保，有裁定称“需待新解释出台后才可认定”

澎湃新闻注意到，上述《批复》共两条，规定对于涉以压缩气体为动力的枪支、气枪铅弹案件的定罪量刑，应当根据案件情况综合评估社会危害性，坚持主客观相统一，确保罪责刑相适应。

黑龙江长城律师事务所主任王贵祥告诉澎湃新闻，其当事人从去年8月被杭州萧山区检察院批捕后一直羁押至今，涉案的是以压缩气体为动力的仿真枪，最终被认定持有9支买卖3支。

“此案抓了十几个人，其中批捕了7人，在起诉法院前，我给检察院写了一份《情况反映》，认为我的当事人不应被提起公诉，应按无罪对待。”王贵详表示，《批复》公布后，被告人即刻获准取保，“当天下午检察官告知我，他们决定把七个人都放了，我的当事人已经回家了，有的家属可能当天无法赶到，但应该都会陆续办理取保手续。”

除此之外，在山东、福建等地，王贵祥还有搁浅的涉枪代理案。据介绍，在山东安丘，其办理的一起涉火柴枪案，被告人从去年二月份一直被关押至今，“涉案枪支由整枪拆成8个零部件，由此鉴定为制式专用枪支配件，因为涉案数量较多， 30个配件就顶了一支枪，若以此标准起诉，刑期估计都在十年以上。”

为此，王贵祥向安丘法院提出非法证据排除申请，“我们认为拆开鉴定的行为是违法的，法院也已受理申请，告知会在开庭之前就非法证据排除安排庭前会议。”

王贵祥曾代理过的齐齐哈尔“网络贩枪大案”，涉案“枪支”也是火柴枪，“公安部物证鉴定中心专家认定火柴枪‘不属于枪支鉴定范畴’。”

在另一起涉气枪案中，山西省忻州市中院作出的二审刑事裁定书显示，上诉人刘某因通过手机买卖枪支被一审法院认定犯非法持有枪支罪。

法院认为，本案中认定的是非法持有枪支罪，一审法院以被告人刘建华通过手机联系方式买卖的枪支，而将手机作为作案工具予以没收，本案仅有被告人供述通过手机购买枪支并无其它证据予以证实，如认定非法持有枪支，则不应将手机作为作案工具予以没收，与认定的事实不符，该部分事实的定性与所定罪名存在矛盾。

2018年3月6日，忻州市中院以原判决认定部分事实不清，撤销原判决并发回重审。值得关注的是，二审法院还特别指出，关于本案中涉案气枪是否认定为枪支的问题，根据山西省高级人民法院通知，“需待新的司法解释出台后才可认定”。

有被告人撤销上诉被驳，或可重新定罪量刑

在《批复》发布同日，最高法研究室刑事处发布了一篇关于该批复“理解与适用”的文章，介绍了《批复》的制定背景与经过、起草中的主要考虑、主要内容等问题。

《理解与适用》指出，要坚持主客观相统一，防止“客观归罪”。根据主客观相统一原则的要求，对于此类案件的处理，要根据在案证据对行为人主观明知作出准确认定，对于不能认定行为人主观上明知涉案物品系枪支的，不认定为犯罪。

值得关注的是，在湖南娄底，一起涉枪案被告人在上诉期间曾向法院申请撤诉，但最终被驳回。

起诉书显示，2016年，被告人徐某为了打猎网购了气枪用金属铅弹845颗、经改装的射钉枪用子弹25发、空爆弹4发。

2018年2月，湖南娄底市中院出具的一份裁定书显示，上诉人徐某因非法买卖枪支罪、非法储存弹药罪被一审法院判处有期徒刑四年二个月，宣判后，被告人徐某不服，提出上诉。

据裁定书显示，此前，上诉人徐某在二审审理期间曾一度申请撤回上诉。不过，这一申请未被准许，法院最终作出不予撤诉的决定。

这意味着一审判决无法直接生效，不准撤诉的决定，或让被告人获得重新定罪量刑的机会。

不过，经澎湃新闻了解，在检方起诉书中，被告人徐某被控告的罪名则是：非法贩卖以火药为动力的枪支，非法储存气枪弹、自制枪弹等弹药。据刑法学者彭新林观察，在刑事判例中，对以火药为动力的枪支的认定很少发生争议，有争议大多是以压缩气体为动力的涉枪案。

“在司法实践中，最关键的是不能进行客观归罪与机械司法，特别是要考虑涉枪案行为人的主观认知，如果未能达到刑事证据标准，应该按无罪的标准来处理。”彭新林表示，在枪案认定中，不能违背人之常情，要在裁判中考虑国法人情。

“应当重点打击以牟利、实施其他犯罪为目的，或者涉案枪支易于通过改制提升致伤力，以及行为人具有前科情节等情形。”最高法指出，在办理具体案件时，应当要求公安机关做好涉案枪支的鉴定工作，涉案枪支的鉴定意见要载明枪支的数量、发射物、枪口比动能的具体数值等情况，以便判断其致伤力大小。

责任编辑：张义凌