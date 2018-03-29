原标题：中俄再次联手 “世界的北斗”正一步步成为现实

参考消息网3月29日报道 俄罗斯《消息报》3月28日报道称，中俄两国将在5月份讨论实现格洛纳斯与北斗全球卫星导航系统兼容与互操作的前景，中方建议俄方考虑在上合组织区域内打造统一的全球卫星导航系统监控体系。中国卫星导航系统委员会还向俄罗斯国家航天公司建议实时交换有关导航卫星状态、工作能力、信号质量等方面的数据，互传校正信息。

北斗走向世界势必多方合作

当今世界，全球卫星导航系统这一高端俱乐部有四名主要玩家，分别是美国的GPS、俄罗斯的格洛纳斯、中国的北斗和欧盟的伽利略。而这四大全球卫星导航系统之间素来存在竞合关系。

美国GPS卫星组网最早完成，市场覆盖率最高，然而，要想实现全球精准定位往往非一家之力所能及。俄罗斯媒体介绍，若要在城市建筑群环境中精准、可靠、无间断地确定目标方位，需要在不同时间获取约50颗卫星的导航信号，这意味着要使用不少于两个全球卫星导航系统。正因如此，很多导航平台都安装同时支持美国GPS和俄罗斯格洛纳斯两个全球卫星导航系统的芯片。

据了解，美国GPS于1993年底完成24颗卫星组网。俄罗斯的格洛纳斯于2010年补齐系统所需24颗卫星，随后又作出计划陆续增加。欧洲的伽利略则打算2020年发射完毕全部30颗卫星。中国的北斗也同样将时点定在了2020年，届时实现35颗卫星的全球组网。

正如俄媒所言，很多导航平台同时支持GPS与格洛纳斯，未来，“中国北斗”要想蜕变为“世界北斗”，多方合作显然势在必行。早些年中欧在这方面有过短暂的合作，但因为欧洲人态度摇摆不定而作罢。后来与俄罗斯的合作逐渐进入视野。

早在2014年就曾有格洛纳斯国际项目部的负责人指出：“（格洛纳斯）对华合作的主要理念是打造从大西洋至太平洋的统一导航空间。中方伙伴对此构想产生了兴趣，我们在双边以及亚太经合组织运输工作组框架内均讨论过此事。”2015年，中国与俄罗斯签署北斗和格洛纳斯卫星导航系统共用兼容性声明。2017年，北斗与格洛纳斯成功进行了两大系统的兼容试验。媒体对此评价，双方联手打造兼容使用、精度更高卫星集群的前景可期。

而今，中俄推动探索系统兼容的前景正一步步成为现实，中俄即将开启下一步合作商讨恰是明证，两国消费者未来使用高精度卫星导航服务多了一种选择。对格洛纳斯而言，这种合作意味着用户数量将大幅增长，而对格洛纳斯和北斗两个系统而言，将有助于“成倍提升”为用户提供服务的精确度。

此外，2014年，北斗已与GPS在达成频率兼容共识基础上正式建立合作机制，共同推动民用卫星导航技术发展。2015年，北斗继续与伽利略完成了卫星导航频率协调工作。在迈向全球的过程中，北斗的道路将越走越宽。

打铁还需自身硬，北斗有“独门绝技”

推进合作的同时，北斗自身也在迅速提高。去年11月，香港《南华早报》网站关注两颗“北斗三号”卫星在四川发射升空，评价称这标志了中国的本土导航能力开始进行重大升级。报道援引参与该项目的科学家们的话说，新系统给予民间用户的精度为2.5米至5米，“将能够看清高速公路上的汽车行驶在哪条车道上，探测到强风中建筑物的晃动并引导消防车找到距离最近的消防栓”，与现有的GPS技术相当。此外科学家们还透露，中国军方和一些政府用户将能够使用加密信号获得毫米级精度。

今年2月，国内媒体又从中国兵器工业集团2018年度工作会议上获悉，北斗地基增强系统一期正式通过验收，可在全国范围内提供实时亚米级精准定位服务，在中东部16个省市提供实时厘米级精准定位服务。此外，“千寻位置服务平台总用户数超过9000万，A-北斗/GNSS快速定位平台服务覆盖全球200多个国家和地区。”据悉，北斗高精度定位服务很快就将可以被全社会共享，并在智慧城市、自动驾驶、智慧物流等方面不断发力。

《南华早报》网站去年底则指出，中国已在全国建立了1500多个北斗地面站以提高系统的精度。它还计划在巴基斯坦和泰国等几十个国家建立类似基站，将高精度服务延伸到海外的军事和政府用户。

与世界主要卫星导航系统相比，晚发展20年的中国北斗正在奋力追赶，并在有些方面已经实现弯道超车。北斗系统有自己的“独门绝技”，即通过位置报告和短报文，具备告知别人我“在哪儿”、“干什么”的独特功能。汶川地震救援表明，在通信信号盲区或其他通信手段失效后，它就成了紧急时刻拯救生命的最后“保险索”。

北斗的成功再次昭示，没有自主创新就不可能掌握主动权，核心技术买不来，依赖于人必然受制于人。

责任编辑：霍宇昂