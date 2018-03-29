原标题：原国家工商总局副局长王江平调任工信部副部长

澎湃新闻记者 钟煜豪

据中国经济网3月29日消息，当日，由中国企业联合会主办的全国企业管理创新大会在北京举行。其中，工业和信息化部副部长王江平在会上发言。

根据上述报道，原任国家工商行政管理总局党组成员、副局长的王江平已赴工信部担任副部长一职。

王江平 资料图

官方简历显示，王江平出生于1964年10月，四川渠县人，1986年7月参加工作，1984年12月加入中国共产党，大学学历，工学硕士，研究员，高级工程师。

王江平曾任贵州省经济和信息化委员会主任、党组书记，贵州省委国防工业工作委员会书记，贵州省副省长等职，后于2015年12月出任原国家工商总局党组成员、副局长并工作至今。

根据《深化党和国家机构改革方案》，工商总局、质检总局和食药监总局合并为国家市场监督管理总局。原工商总局局长张茅已任新组建的市场监管总局局长。

责任编辑：张义凌