原标题：原国家工商总局副局长王江平调任工信部副部长
澎湃新闻记者 钟煜豪
据中国经济网3月29日消息，当日，由中国企业联合会主办的全国企业管理创新大会在北京举行。其中，工业和信息化部副部长王江平在会上发言。
根据上述报道，原任国家工商行政管理总局党组成员、副局长的王江平已赴工信部担任副部长一职。
王江平 资料图
官方简历显示，王江平出生于1964年10月，四川渠县人，1986年7月参加工作，1984年12月加入中国共产党，大学学历，工学硕士，研究员，高级工程师。
王江平曾任贵州省经济和信息化委员会主任、党组书记，贵州省委国防工业工作委员会书记，贵州省副省长等职，后于2015年12月出任原国家工商总局党组成员、副局长并工作至今。
根据《深化党和国家机构改革方案》，工商总局、质检总局和食药监总局合并为国家市场监督管理总局。原工商总局局长张茅已任新组建的市场监管总局局长。
点击进入专题：两会后人事调整|李群辞去山东副省长 已任文化和旅游部副部长
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 新防长为何首访选俄罗斯？国防部回应
- 【 军事 】 辽宁舰携40战舰现南海 美呼难以置信
- 【 财经 】 茅台首度承认节前需求有泡沫
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 高云翔涉嫌性侵被捕 案件于6月重新审...
- 【 科技 】 英媒：Facebook泄露数据目前仍未被删...
- 【 教育 】 教育部：校外培训机构该停业的必须停...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有