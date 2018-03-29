央行：推进央行数字货币研发 整顿清理虚拟货币

原标题：扎实推进工作转型 切实提升货币金银工作水平

2018年3月28日，人民银行召开2018年全国货币金银工作电视电话会议。会议全面总结了近年来货币金银工作取得的成绩，深入分析了当前的形势与挑战，并就2018年重点工作作出部署。人民银行党委委员、副行长范一飞出席会议并讲话。

会议充分肯定了近年来货币金银工作取得的成绩。在人民银行党委的正确领导下，人民银行货币金银部门坚持问题导向、市场导向和民生导向，积极转变工作理念、作风和方法，持续推进货币金银重点领域改革，不断提升货币金银服务水平，努力加强货币金银业务管理，多措并举提高反假货币工作水平，稳步推进央行数字货币研发，切实加强党风廉政和干部队伍建设，取得了显著成绩。

范一飞指出，当前货币金银工作面临新挑战，传统业务环境发生重大改变，数字经济发展、支付手段多样化和公众用钞习惯变化等对人民币发行流通产生了深刻影响，公众对现金服务水平也提出了新的更高要求。中央银行货币金银工作在服务实体经济方面有待持续深化，在改善服务民生方面有待切实推进，在防范化解风险方面有待全面加强。

范一飞强调，2018年是贯彻落实党的十九大精神开局之年，也是深化货币金银转型工作的关键之年。人民银行货币金银系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、第五次全国金融工作会议精神和人民银行工作会议工作部署，扎实推进货币金银工作深度转型，不断提升服务实体经济水平。一是进一步加大改革创新力度，扎实推进央行数字货币研发，持续改进纪念币发行管理方式，深入推动钞票处理中心业务和发行库转型，加大非标金银查验和货币史问题研究工作力度。二是着力提升现金服务水平，做好第五套人民币提升相关工作，持续提高现金服务水平，不断完善现金服务基础设施。三是从严加强内部管理和外部监管，高度重视并切实加强人民币质量管控，开展大额现金管理，依法合规构建现金清分企业监管体系，开展对各类虚拟货币的整顿清理，着力构建“五位一体”的反假货币工作机制，加强人民币相关收藏品市场管理，切实维护人民币流通秩序。

范一飞要求，人民银行货币金银系统要提高认识，主动作为，突出问题导向，积极开展工作创新；及时将转型工作中好的做法上升到制度层面，确保各项措施落到实处；加强能力培养，重点增强调查分析能力，更加精准地把握现金需求变化和技术应用；密切与相关部门的沟通、协作，大力整治现金流通领域的乱象；充分发挥党建的统领作用，深入推进廉政风险防控，层层落实责任。商业银行要充分发挥现金投放和回笼的枢纽作用，进一步做好普通纪念币发行工作，有效提升社会公众满意度；进一步加强现金分析，提升现金管理水平，强化大额现金管理，切实保障群众小面额人民币需求；进一步加大反假货币工作力度，加强内控管理，不断提升从业人员和现金机具假币堵截能力。

人民银行相关司局、单位负责同志，各分支行分管货币金银工作的负责同志以及国有商业银行有关负责同志参加了会议。（完）

责任编辑：霍宇昂