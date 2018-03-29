原标题：外交部：赞赏尼泊尔政府奉行独立自主的外交政策

新华社北京3月29日电（记者朱超）外交部发言人陆慷29日在例行记者会上答问时说，中方赞赏尼泊尔政府奉行独立自主的外交政策，支持尼方同周边国家发展友好合作关系。

当日，有记者问：据报道，最近，尼泊尔总理奥利举行吹风会，向外国驻尼使节阐述尼政府外交政策。奥利表示，尼泊尔将奉行独立和平衡的外交政策，保持同中国和印度两大邻国的友好关系。中方对此有何评论？

陆慷说，中方赞赏尼泊尔政府奉行独立自主的外交政策，支持尼方同周边国家发展友好合作关系。中国、尼泊尔和印度互为重要邻国，希望三方能够共同努力，加强良性互动，实现共同发展。

责任编辑：霍宇昂