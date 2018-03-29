日关注中国海警转隶武警影响钓鱼岛局势 中方回应

原标题：日方关注中国海警转隶武警影响钓鱼岛局势 中方回应

中新网3月29日电 在29日的国防部例行记者会上，针对日方关注海警转隶武警部队后对钓鱼岛局势的影响，新闻发言人任国强表示，不管是什么力量巡航钓鱼岛，中国维护国家领土主权和海洋权益的决心意志坚定不移。中方有能力、有信心、有决心捍卫国家主权安全和领土完整。

资料图：海警船编队。 沈灿煌 摄

有记者提问，此次改革中，中国海警成为武警部队的一员，有一些外媒猜测，中国海警的建制是模仿美国海岸警卫队，是要和日本海上自卫队抗衡。请问对此有何评论？

任国强回应称，中国海警转隶武警部队的相关工作目前正在按照《深化党和国家机构改革方案》的安排有序推进。要强调的是，海警转隶武警部队后，中方有能力、有信心、有决心捍卫国家主权安全和领土完整。

还有记者提问，海警队伍转隶武警部队，其职能任务是否会发生什么变化？有消息称，日本方面高度关注在中日有争议的东海海域负责公务执法活动的中国海警是否接受中央军委指挥，请问对此作何评论？

任国强表示，中央军委领导并统一指挥全国武装力量，中国人民武装警察部队是国家武装力量的重要组成部分。要强调的是，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中方坚决捍卫国家的领土主权和海洋权益。

另有记者提问，海警转隶武警后，将从公务船巡航钓鱼岛变成武警部队巡航，在此期间，海警的职能是否会发生变化？日方对中国海警改革非常关注，宣布成立水陆机动团，被认为是针对中国的举措。请问您是否认为钓鱼岛局势会因此再度紧张？

任国强强调，不管是什么力量巡航钓鱼岛，中国维护国家领土主权和海洋权益的决心意志坚定不移。中方对日本军事方面的一些动向保持密切关注。钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，这绝不是日本搞什么小动作就可以改变得了的。

责任编辑：霍宇昂