国防部批“精日”现象：个别人数典忘祖哗众取宠

原标题：国防部批“精日”现象：个别人数典忘祖、哗众取宠

中新网3月29日电 在29日的国防部例行记者会上，针对“精日”现象，新闻发言人任国强表示，个别人数典忘祖、哗众取宠，要进一步加强新时代国防教育，加快国防教育深化改革。

资料图：任国强。中新社记者 宋吉河 摄

有记者提问，近期，27岁山东男子王某因为在网上散布关于南京大屠杀的极端言论被南京警方刑事拘留。有舆论认为，国防动员教育的缺失是导致这种“精日”现象的原因。“两会”期间总理作政府工作报告时指出，要加强全民国防教育。请问下一步在这方面有什么具体举措？

任国强回应称，中华民族素有爱国尚武精神，长期以来，爱军习武、参军报国是主流民意，但也有个别人数典忘祖、哗众取宠。因此，要进一步加强新时代国防教育，加快国防教育深化改革，适时启动国防教育法、全民国防教育大纲的修订工作，在全社会开展“传承红色基因、汇聚强军力量”群众性教育活动，大力营造尊崇英雄、爱军拥军的社会氛围。

任国强指出，我们的国防是全民国防，我们的军队是人民军队，人民军队要强化人民宗旨、人民立场、人民情怀，也希望广大人民群众一如既往地关心国防、热爱国防、支持国防、建设国防，与人民子弟兵一道，为实现中国梦强军梦凝聚起强大正能量。

责任编辑：张义凌