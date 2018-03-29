原标题：国防部：解放军严阵以待 “以武拒统”没有出路
中新网3月29日电 在29日的国防部例行记者会上，就美对台军售问题，新闻发言人任国强表示，解放军严阵以待、高度戒备，任何“以武拒统”的图谋注定是没有出路的。
资料图：日裔美军上将哈里斯。
有记者提问，美太平洋总部司令哈里斯本月15日鼓吹要继续有规律地对台军售。请问如何看待？
任国强回应称，中方坚决反对任何国家对台湾出售武器，敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，停止推动售台武器。解放军严阵以待、高度戒备，坚决维护祖国统一、主权安全和领土完整，任何“以武拒统”的图谋注定是没有出路的。
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