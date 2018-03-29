新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

国防部：解放军严阵以待 “以武拒统”没有出路

国防部：解放军严阵以待 “以武拒统”没有出路
2018年03月29日 20:23 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：国防部：解放军严阵以待 “以武拒统”没有出路　

　　中新网3月29日电 在29日的国防部例行记者会上，就美对台军售问题，新闻发言人任国强表示，解放军严阵以待、高度戒备，任何“以武拒统”的图谋注定是没有出路的。

资料图：日裔美军上将哈里斯。资料图：日裔美军上将哈里斯。
　　有记者提问，美太平洋总部司令哈里斯本月15日鼓吹要继续有规律地对台军售。请问如何看待？

　　任国强回应称，中方坚决反对任何国家对台湾出售武器，敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，停止推动售台武器。解放军严阵以待、高度戒备，坚决维护祖国统一、主权安全和领土完整，任何“以武拒统”的图谋注定是没有出路的。

       相关新闻：蔡英文欲提升军备“以武拒统”？媒体:别做梦了

责任编辑：张义凌

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区