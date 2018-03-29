在韩部署萨德面临被撤除可能？国防部回应

原标题：在韩部署“萨德”面临被撤除的可能？国防部回应
中新网3月29日电 在今日举行的国防部例行发布会上，谈及“‘萨德’或面临被撤除”话题，国防部发言人任国强强调，我们反对“萨德”的立场是坚定、一贯而明确的。在“萨德”问题上，中国军队将始终以实际行动维护国家安全和地区和平稳定。
资料图：韩国国防部部署“萨德”发射车。
会上有记者提问，关于今年的中俄海上联合军演，两国军方有没有进行磋商？这次国防部长魏凤和上将访俄，是否会谈到有关具体事宜？第二个问题，有消息说在韩部署的“萨德”面临被撤除的可能。请发言人评论？
任国强表示，中俄两军关系始终保持高位运行，双方合作不断深化，互信不断加深。魏部长此访俄罗斯，必将会进一步提高中俄两军关系的发展水平。关于中俄两军交流合作的具体项目，我们会适时发布信息。
谈及“萨德”话题，任国强强调，我们反对“萨德”的立场是坚定、一贯而明确的。在“萨德”问题上，中国军队将始终以实际行动维护国家安全和地区和平稳定。
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