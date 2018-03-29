应急管理部:对不具安全条件擅自复产企业严肃查处

原标题：应急管理部：强化安全生产执法检查

新华社北京3月29日电（记者叶昊鸣）应急管理部党组书记黄明29日在北京表示，针对当前企业复工复产进入高峰期的情况，要强化执法检查，督促各地和高危企业严格落实安全技术保障措施，对不具备安全条件、擅自复产的企业将依法依规严肃查处。

黄明是在此间召开的加强安全生产防范重大事故视频会议上作此表述的。他指出，维护人民群众生命财产安全，是各级安全监管和行业主管部门的职责所在，要立足我国基本国情，以防范遏制重特大事故为重点，切实加强安全生产工作；要狠抓安全生产责任落实，抓紧组织开展新一轮安全生产巡查，严格落实新出台的安全生产约谈实施办法，跟踪落实事故暴露问题的整改情况，将安全监管监察责任落实到各级领导干部；要创新安全生产监管执法机制，严格事故查处，依法加强事前查处和问责，查处各类严重问题和隐患；要强化煤矿、危化品、非煤矿山、烟花爆竹等重点行业领域安全专项治理，积极推进安全发展型城市建设；要切实加强消防安全工作，突出高层场所、地下空间等敏感场所，加强重点领域和突出问题治理；要加快安全生产信息化建设，推广应用安全生产先进技术装备，深入推进安全生产标准化建设，大力提高安全基础保障能力。

黄明要求，各级安全监管监察人员要在消除重大风险隐患上狠抓落实，直接到基层一线，深入风险高、隐患多、事故多的企业，加强执法检查，对只喊口号不抓落实、只见表态不见行动的，坚决问责追责。

黄明强调，当前正值机构改革关键时期，要强化应急意识，加强应急值班备勤，健全应急机制，完善应急系统，提高应急能力，确保出现突发情况，第一时间响应、最快速度出发，有序有力有效应对处置。

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