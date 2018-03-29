原标题 傅政华：律师要做全面推进依法治国的奋斗者

3月29日，司法部召开律师学习宣传贯彻宪法座谈会，司法部部长傅政华出席座谈会并讲话。图片来源：司法部

中国网3月29日讯（记者 金慧慧）3月29日，司法部召开律师学习宣传贯彻宪法座谈会，司法部部长傅政华出席座谈会并讲话。傅政华强调，律师是党领导下的社会主义法治建设的重要力量，广大律师要自觉拥护中国共产党的领导、拥护社会主义法治，带头尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法，忠诚履行宪法和法律赋予的职责使命，努力做全面推进依法治国的奋斗者。

傅政华指出，在这次宪法修改过程中，广大律师特别是律师全国人大代表、全国政协委员，发挥职业和专业优势，为“修宪”顺利进行发挥了重要作用。宪法修正案公布以来，广大律师一致拥护支持宪法修改，认真学习宣传宪法，展现了律师作为中国特色社会主义法治工作者的良好风貌。

傅政华要求，要坚持党对律师工作的绝对领导，持续深化律师行业党的建设，努力实现律师行业党建从有形覆盖到有效覆盖，确保律师事业正确发展方向。

傅政华强调，当前，广大律师最重要的就是做好学习宣传宪法的带头人，发挥好自身职业优势，带动社会各界学习好宪法。要带头全面贯彻实施宪法，不能纸上谈兵，切实把宪法的规定、原则和精神落到实处，使人民群众共享全面依法治国成果。司法部、各级司法机关和律师协会是律师的“娘家”，在保障律师执业权利方面责无旁贷，要有温度、有态度、有作为，让律师能信赖、能依靠，做律师事业发展的坚强后盾。

司法部副部长熊选国主持座谈会并讲话。他要求，广大律师要把学习宣传和贯彻实施宪法作为当前一项重要政治任务，要履行好宪法和法律赋予的职责，依法开展辩护代理等法律服务，维护和促进社会公平正义。要主动服务三大攻坚战，积极参与“一带一路”建设和正在开展的扫黑除恶专项斗争，努力服务党和国家工作大局。要持续深化律师制度改革，确保重点改革任务顺利完成，不断开创律师事业新局面。

会上，来自全国各地的30位律师代表共同学习宪法，全国律协会长王俊峰，吕红兵、高子程、肖胜方、皮剑龙、蒋敏、刘正东、陈有西、吴革和薛济民等9位律师代表先后做了发言。

据悉，目前全国律师行业党委制定下发了《关于开展2018年全国“两会”精神集中宣讲活动的通知》，要求各地组织本省（区、市）律师全国人大代表、全国政协委员集中开展以认真学习习近平总书记在全国“两会”期间的重要讲话和宪法为主要内容的宣讲活动，做到进协会、进基层、进律所。

责任编辑：张岩