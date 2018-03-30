我国成功发射北斗三号卫星 将与此前6颗组网运行

原标题：我国再次成功发射两颗北斗三号卫星 将与此前6颗组网运行

新华社西昌3月30日电（李国利、杨昱林） 3月30日1时56分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭（及远征一号上面级），以“一箭双星”方式成功发射第三十、三十一颗北斗导航卫星。

这两颗卫星属于中圆地球轨道卫星，是我国北斗三号第七、八颗组网卫星。

卫星经过3个多小时的飞行，经轨控和相位捕获后，进入工作轨道。后续将进行集成测试，并与此前发射的6颗北斗三号卫星进行组网运行。

按照计划，北斗卫星导航系统将于2018年底服务“一带一路”沿线国家。

这次发射的北斗导航卫星和配套运载火箭（及远征一号上面级）分别由中国科学院微小卫星创新研究院和中国运载火箭技术研究院抓总研制。

这是长征系列运载火箭的第269次飞行。

责任编辑：张岩