司法部部长:保障律师执业权利有温度有态度有作为

原标题：傅政华：保障律师执业权利要有温度有态度有作为，让律师信赖

3月29日，司法部召开律师学习宣传贯彻宪法座谈会，司法部部长傅政华强调，律师是党领导下的社会主义法治建设的重要力量，广大律师要自觉拥护中国共产党的领导、拥护社会主义法治，带头尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法，忠诚履行宪法和法律赋予的职责使命，努力做全面推进依法治国的奋斗者。

傅政华指出，在这次宪法修改过程中，广大律师特别是律师全国人大代表、全国政协委员，发挥职业和专业优势，为“修宪”顺利进行发挥了重要作用。宪法修正案公布以来，广大律师一致拥护支持宪法修改，认真学习宣传宪法，展现了律师作为中国特色社会主义法治工作者的良好风貌。

傅政华要求，要持续深化律师行业党的建设，努力实现律师行业党建从有形覆盖到有效覆盖，确保律师事业正确发展方向。

傅政华强调，当前，广大律师最重要的就是做好学习宣传宪法的带头人，发挥好自身职业优势，带动社会各界学习好宪法。要带头全面贯彻实施宪法，不能纸上谈兵，切实把宪法的规定、原则和精神落到实处，使人民群众共享全面依法治国成果。司法部、各级司法机关和律师协会是律师的“娘家”，在保障律师执业权利方面责无旁贷，要有温度、有态度、有作为，让律师能信赖、能依靠，做律师事业发展的坚强后盾。

责任编辑：张玉