天津武清英语高考听力杂音遭质疑 官方：符合标准

原标题：天津武清英语高考听力杂音遭质疑，教育局：符合高考听力标准

3月23日上午，天津市结束了第一次高考英语科目考试。

武清区雍阳中学考点，一些学生离开考场后反映听力杂音情况严重，另有四个考场在考试结束后重播听力进行重考，考试时间延长近一个小时。

天津市武清区雍阳考点一名高三学生告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn），虽然英语是一年两考制，但听力考试只有一次（包含两套试题），“广播放考试规则的时候都是正常的，试音环节有点杂音，但开始放听力录音之后，杂音就没有停过”。

目前多名学生和家长向武清区教育局反映该问题，对四个考场重放听力的公平性抱有异议，考生家长李女士说：“一是为什么其他考场听力问题被驳回？二是四考场重考为什么不启用备考试题，不是相当于一套题多考一遍？”

对此，28日，澎湃新闻记者采访了武清区教育局考试中心，一石姓工作人员回应称，该考点的处理无违规情况，“不能说考生觉得有问题，我们就直接给他重播。我们会根据实际情况来界定是否重播，然后请示市考试院，都是符合规定的”。

高考听力现杂音，四考场重考

3月23日上午10点40分，天津市高考英语第一次考试笔试结束，监考员收好笔试部分答题纸，广播开始播放考场规则，之后进入听力试音部分，准备开始英语听力考试。

自2017年起，天津市开始实行高考英语科目“一年两考”制度，最终高考英语成绩取笔试和听力各两次考试中较高的分数，计入考生高考总分。

3月23日的第一次高考英语科目考试包含一次笔试和两次英语听力考试，6月将进行高考英语的第二次笔试（不含听力部分）。

在武清区雍阳中学考点十六考场的高三学生张伟（化名）告诉澎湃新闻，广播播放考试规则的时候很清楚，试音部分存在少量杂音但不影响考试，“但开始播放听力考试内容之后，杂音就一直没停过。”

十六考场当时没有学生举手向监考老师说明情况。谈及不举手的原因，张伟解释称：“考试前发下的《考场规则》第四点写了一条规定：听力期间不允许向监考员询问并保持安静。大家都知道有杂音，但是没有人敢举手说。”

听力录音放完之后，十六考场有两名同学向监考员反映听力杂音严重，“下面的同学也小声附和，说确实有问题，监考员就去向流动监考处说明了情况，但没被受理，流动监考说不影响考试，就把我们（反映的问题）驳回了”。

引发争议的是，在同样有杂音的情况下，有四个考场提出来的杂音意见却被采纳，被允许重听一遍，“这是让我们不能理解的”，张伟说。

据第六考场的考生刘新（化名）介绍，在第一次考试的过程中，他所在的考场有两名同学先后提出了杂音的问题，监考员返回教室并带来了调音的工作人员，“杂音还是有的，只会变小了，但试题声音也变小了，听着还是费劲”。

在同学们的强烈反映下，被通知换到另一个教室进行重考，“当时除了我们考场，还有二十、二十二、二十四考场都换了教室，允许重考”。

刘新说，到了新的教室后，监考员把已经收上去的听力考试试卷和答题卡重新发放给学生，“换了教室还是有杂音，但变清楚了一些”。

在刘新重新提交试卷后，此时已将近1点，“出考场之前，监考员要求我们每个人都要在一张纸上签字，大概意思就是‘由于音质问题播放了第二遍，第二遍已经听清楚了’，让我们签字才能出考场。”

家长质疑：杂音情况影响高考公平

“交了卷一般就结束了，无法挽回的。”在得知张伟所在的考场听力有杂音后，学校的带队老师告诉张伟，“没有办法”。

在和雍阳考点不同考场的同学交谈后，张伟说他发现不止一个考场存在听力杂音的情况。杨村三中的陈立（化名）告诉澎湃新闻，因为杂音问题连题目都听不太清。

对此，考生家长不满，数十名家长前往教育局沟通，在和武清区教育局协商后，家长和教育局工作人员一同前往雍阳考点的教室检查听力设备。

据一名高三家长李女士介绍：“检查时放的是去年的题，但是也有杂音，电流声很重。现场同行的教育局工作人员说这个是符合天津高考听力标准的，但我们家长都不能接受。”

此外，对于四个考场的学生换教室重考，也让家长质疑“不公平”，“为什么不启用备用卷，虽然有杂音，但他们已经听过一遍了，把已经收上来的卷子再重新发下去，不就相当于同一套题做两遍吗？”

武清区教育局：处理方案无违规情况

针对考生和家长的疑问，3月28日，澎湃新闻记者联系了天津市武清区教育局考试中心，一名石姓工作人员表示，考试操作过程中没有任何违规情况，“我们每个考点的播放室都设有两名英语老师作为监听员，监听听力播放的情况，包括音质，而考场内的监考员也负责记录本场考试的试题播放情况”。

该工作人员表示，按照天津市招生考试工作的规定，如果考生在考试过程中发现听力设备，或者音质有故障，可以在考试结束后当场提出，“但界定是否需要重播，一是要和播放室的监听员核实，二是要和监考员核实现场播放情况，如果经过鉴定确实有问题，我们就会由考务办公室请示考区、请示市考试院，然后确定是否重播”。

“不能说考生觉得有问题，我们就直接给他重播。”该工作人员解释称，在重考的四个考场学生反映问题之前，监考及监听的工作人员已经向流动监考员反映了情况，“经过考点确认及监听，确定是有问题，并请示了天津市考试院后，才实施换考场重播的”。

他表示，在重考的操作过程中，都是依照政策来处理，没有任何违规的地方，“是完全正确的”。

对于其他考生提出了音质问题但没被受理的问题，他回应称，要结合考务工作人员的记录来把握实际情况，“家长听说其他考场重考了，而自己孩子说有点杂音，他就觉得如果自己孩子重考会考得更好，谁不想多考一遍呢？但情况是不一样的”。

他告诉澎湃新闻，武清区的八个考点，包括雍阳中学，都是历年承接高考任务的学校，“它的设备要达到天津市要求的设备标准之上，我们才予以使用，每个考场的喇叭肯定有差异，但这个差异都是在可控的范围之内的”。

他表示，武清区教育局已经和家长进行了多次解释，“家长不是考场的亲历者，他们反映的情况我们只是作为参考。而且就考生反映给家长的情况，也未必是百分之百真实，要看当时的实际情况”。

责任编辑：张玉