“民告官”政府买单 江苏南通这规定开创全国先河

原标题：“民告官”由政府“买单”，江苏南通这项规定开创全国先河

《南通市完善法律援助制度的实施办法》

于今年2月正式实施

行政诉讼纳入法律援助成为一大亮点

开创了全国先河

实施办法的制定意义何在？

江苏南通市司法局、市中级人民法院介绍：

保证人民群众在遇到法律问题或权利受到侵害时获得及时有效的法律帮助是全面推进依法治国的要求。

人民群众不仅应在刑事、民事诉讼中获得法律援助，在受到公权力侵害时更有必要获得法律援助。

南通市在全国率先将行政诉讼纳入法律援助范围，使行政诉讼法律援助制度成为继行政机关负责人出庭应诉制度之后推动“官民平等对簿公堂”的另一驾“马车”。

南通市司法局局长缪平表示，政府“买单”请律师帮老百姓打行政官司，将提升原告的诉讼能力，减轻原告诉讼负担，帮助原告更便捷、更有效地维护合法权益，进一步发挥行政诉讼对行政执法的监督、推动和引导作用，促进公平、和谐、诚信法治社会的建立。

市司法局要求法律援助机构和执业3年以上的律师切实履行行政诉讼法律援助义务，律师协会行政业务委员会成员、“名优律师团”成员、律师事务所主任和合伙人带头办理行政法律援助案件，确保受援人的合法权益得到维护。

规定有四大亮点

密切在重大国际和地区问题上沟通协调，共同致力于推进英中面向21世纪全球全面战略伙伴关系。

扩大了行政法律援助案件的范围，将“经济困难或者诉讼实施能力较差，且诉讼请求具有一定事实和法律依据的”纳入法律援助。

原告持法院出具的《建议给予法律援助函》即可申请法律援助。

援助审批期限缩短为3个工作日，申请流程进一步“瘦身”，援助效率大幅度提速。

一图读懂行政诉讼法律援助

行政诉讼法律援助流程图

来源：司法部

责任编辑：张玉