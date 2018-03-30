江苏公安副厅长乘地铁暗访:和外来人员聊天(图)

原标题：江苏公安副厅长乘地铁暗访南京：查看安检，和外来人员聊天

3月29日下午，省公安厅党委副书记、副厅长尚建荣乘坐地铁、不打招呼，赴南京市迈皋桥地区，围绕地铁安检、商场消防、街面巡防、社区警务和场所管控等工作开展暗访检查，并赴迈皋桥派出所反馈检查情况，提出工作要求。

在鼓楼、迈皋桥地铁站，尚建荣观察了安检人员工作质态和安检操作流程，查阅了安检登记台账，询问了常态安检体量。在迈皋桥大市场、华润苏果、老街民工宿舍、迈苑小区、合班村社区，尚建荣检查了防盗、消防设施设置使用情况和疏散通道，询问了外来人员登记办证情况，了解外来人员对迈皋桥地区治安状况的评价。在老街周边电子游艺、足疗按摩、中小旅馆等治安复杂场所，尚建荣暗访了硬件设施建设和旅馆实名登记情况。期间，还检查了迈皋桥地区街面巡防布警，走访了合班村居委会。检查中发现，迈皋桥地区总体治安秩序平稳，群众反映较好，地铁进站安检、商场消防安全、街面巡防布警、社区防范宣传和治安复杂场所管控等工作得到有效落实。

在迈皋桥派出所，尚建荣检查了接警大厅和调解室运作状况，听取了该所关于队伍建设和执法管理工作的相关情况，询问了基层所队对上级机关特别是省厅的意见建议。

在充分肯定迈皋桥地区治安安全管控工作的同时，尚建荣强调，因历史原因，迈皋桥地区治安状况相对复杂，执法管理难度大、任务重，目前总体情况趋好，但不能有丝毫松懈，务必树立以人民为中心的思想，保持清醒、戒骄戒躁，严格按照公安部、省厅既定部署特别是刘旸副省长关于做好当前安保维稳工作的指示精神，进一步提高政治站位、强化责任担当，把各项管控工作做深做细做到位。一要加强公安队伍建设。领导干部要身先士卒，带头开展调查研究、带头参与巡防管控、带头参加实战训练，履职尽责、做好表率。要营造积极向上的警营文化，引导民警严格遵守警风警纪，加强辅警队伍教育管理，树立公安机关良好形象。二要加强重点部位安全监管。督促地铁站点严格落实安检人员岗位责任，常态化落实安检措施，严防危险人、危险物进站上车。指导辖区商场合理布设消防设施，实时清理堵塞疏散通道的各类物品，严防发生消防安全事故。三要加强外来人员服务管理。坚持寓管理与服务之中，深化出租房和流动人口管控，健全落实联动管理机制，加大“一标三实”基础信息采集应用力度，及时采集登记外来人员信息，切实掌握外来人员特别是单身青壮年、活动反常人员动态。四要加强社会面巡逻防控。坚持屯警街面、动中备勤，最大限度把巡逻警力和处突装备摆上街面，确保白天见警力、晚上见警灯，提高震慑效能。五要加强复杂场所治安管控。深入推进“扫黑除恶”、“扫黄禁赌”专项行动，立足本地实际有针对性地加强整治管理，坚决打击黑恶娼赌违法犯罪活动，严格落实中小旅馆实名登记制度，切实维护场所行业治安秩序稳定。

来源：江苏警方

责任编辑：张玉