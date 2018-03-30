原标题：农业农村部部长韩长赋兼任中央农办主任

农业农村部部长、中央农办主任韩长赋。 澎湃新闻记者 赵昀 图

随着农业农村部的组建，相关领导岗位调整信息渐次披露。

据《河北日报》报道，全国春季农业生产工作会议3月28日至29日在河北省正定县召开。农业农村部部长、中央农办主任韩长赋，中华全国供销合作总社党组书记、理事会主任王侠等国家部委领导出席会议。

上述官方媒体报道证实，新任农业农村部部长韩长赋已经兼任中央农办主任职务。另据农业农村部官网显示，此前担任中央农办主任的韩俊已调入农业农村部任职，排名在农业农村部党组副书记、副部长余欣荣之后。

根据十三届全国人大一次会议批准的国务院机构改革方案，为加强党对“三农”工作的集中统一领导，坚持农业农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化，将中央农村工作领导小组办公室的职责，农业部的职责，以及国家发展和改革委员会的农业投资项目、财政部的农业综合开发项目、国土资源部的农田整治项目、水利部的农田水利建设项目等管理职责整合，组建农业农村部，作为国务院组成部门。

根据改革方案，中央农村工作领导小组办公室设在农业农村部，农业部的渔船检验和监督管理职责划入交通运输部。

农业农村部的主要职责是，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。

农业农村部第1次党组会议已于3月22日召开。会议强调，农业农村部作为新的机构，要有新观念新气象新作为，把中央赋予的统筹实施乡村振兴战略和“三农”工作的重任扛上肩、见实效。

责任编辑：张玉