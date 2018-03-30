台彰化毒鸡蛋案被认定为偶发污染 曾销毁27万颗蛋

原标题：台湾彰化“毒鸡蛋”案告结 检方认定为偶发污染
资料图：图片来源：台湾联合新闻网
中新网3月30日电 据台湾联合新闻网报道，台湾彰化去年2月间爆发的戴奥辛“毒鸡蛋”风波，彰化地检署历经一年侦办，认为可能是某段时间饲料配方或运输条件出问题所造成的偶发污染事件，目前已安全无虞，昨天以查无污染源成因等不法而签结，全案告一段落。
去年台湾彰化毒鸡蛋风波，当地大举扑杀4.2万只蛋鸡、销毁27万颗疑遭污染鸡蛋。
当地检方及相关单位调查两家饲料供货商，和其他使用相同饲料的畜牧场，结果都没问题，蛋鸡食用的矿物质、维生素以及蚵壳粉等添加物也检验过关，可见并非人为因素造成污染。
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