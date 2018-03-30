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资深外交官乐玉成回外交部任副部长 曾任驻印大使

资深外交官乐玉成回外交部任副部长 曾任驻印大使
2018年03月30日 10:13 澎湃新闻
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　　原标题：资深外交官乐玉成重回外交部主管日常工作，曾任驻印度大使

外交部副部长乐玉成外交部副部长乐玉成

　　据外交部官方网站3月29日发布消息，外交部副部长乐玉成前往俄罗斯驻华使馆吊唁俄克麦罗沃市火灾事故遇难者，并在吊唁簿上留言。

　　这意味着作为资深外交官的乐玉成目前已经重新回到外交部工作并担任副部长一职。根据外交部官网最新更新的简历显示，乐玉成目前担任分管日常外交业务工作的副部长，主管涉港澳台外交事务。此前，乐玉成与于2016年至2018年期间担任中央外事工作领导小组办公室副主任、中央外事工作委员会办公室副主任一职。

　　根据公开简历显示，出生于1963年6月的乐玉成，今年55岁，江苏扬州人。1982年毕业于南京师范大学俄语系，随后进入外交部，开始了外事工作生涯，至今已有36年之久。

　　根据公开资料显示，从2013年开始，乐玉成的职务历经多次调整。2013年8月，乐玉成接班升任中联部副部长的周力，担任中国驻哈萨克斯坦大使。一年后，2014年9月10日，乐玉成任中国驻印度大使。乐玉成于2016年3月底卸任中国驻印度大使，之后他便出任中央外事工作领导小组办公室副主任。

　　此前，乐玉成于去年11月在光明日报撰文表示，“行胜于言。中国坚持知行合一，致力于将全球治理的中国方案付诸务实行动，积极参与全球治理体系改革和建设，主动发挥负责任的大国作用，努力为全球治理贡献中国智慧和力量。”

　　除此之外，澎湃新闻（www.thepaper.cn）也注意到，刚刚担任了十三届全国人大一次会议大会发言人的资深外交官张业遂的官方简历也有调整，由外交部副部长一职调整为部党委书记、部机关党校校长。

　　附 乐玉成 简历

　　乐玉成，男，1963年6月生，江苏省人，大学毕业。

　　1986 - 1991

　　外交部苏联东欧司科员、随员

　　1991 - 1991

　　驻苏维埃社会主义共和国联盟大使馆随员

　　1991 - 1993

　　驻俄罗斯联邦大使馆三秘、二秘

　　1993 - 1998

　　外交部欧亚司副处长、处长

　　1998 - 2001

　　常驻联合国代表团参赞

　　2001 - 2004

　　外交部欧亚司参赞、副司长

　　2004 - 2008

　　驻俄罗斯联邦大使馆公使衔参赞、公使

　　2008 - 2009

　　外交部政策研究司副司长、司长

　　2009 - 2011

　　外交部政策规划司司长

　　2011 - 2013

　　外交部部长助理

　　2013 - 2014

　　驻哈萨克斯坦共和国特命全权大使

　　2014 - 2016

　　驻印度共和国特命全权大使

　　2016 - 2018

　　中央外事工作领导小组办公室副主任、中央外事工作委员会办公室副主任

　　2018 -

　　外交部副部长

　　中共第十九届中央候补委员

　　已婚，有一子。

责任编辑：张玉

大使乐玉成印度
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