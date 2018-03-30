美媒：中国首艘国产航母或于海军建军节海试

原标题：美媒猜测中国国产航母或于海军建军节海试

参考消息网3月30日报道 美媒称，中国首艘国产航母现已做好海上试航准备。这艘航母强有力地表明了中国军队走向现代化以及北京有志于成为自立自强的一流强国。

据美国《新闻周刊》网站3月28日报道，这艘航母是2017年4月26日在中国北方港口大连下水的，型号为001A。据中国媒体报道，来自造船厂的最新照片显示，航母上的脚手架已拆除，相控阵雷达已安装完毕。

报道称，001A型航母由蒸汽驱动，长1033英尺（约合315米——本网注），满载排水量约为7万吨。投入使用后将能搭载48架飞机。

报道称，001A型航母试航的确切日期尚未公布。军方也许在考虑中国海军建军节，即4月23日。今年将是中国海军建军69周年。

战略与国际问题研究中心研究员马修·富奈奥尔告诉《新闻周刊》，001A型航母的研制“极为重要”。

他解释说，辽宁舰被用作“中国的训练舰”，“（向中国人民解放军海军）提供只能在作战行动中获取的宝贵经验。从零开始设计和建造一艘航母具有类似的益处。中国船舶设计师和海军人员思考的不仅仅是如何建造一艘船，而是好几艘航母。”

报道指出，001A型航母将使中国海军在区域性军事作战行动中的灵活性大增。

资料图：中国第二艘航空母舰 新华社记者 李刚 摄

责任编辑：张玉