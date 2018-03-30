台湾机师起飞前昏迷不治 航空公司称未连飞超7天

原标题：台湾一机师起飞前昏迷不治 航空公司称未连飞超7天

中新网3月30日电 综合台媒消息，台湾华信航空AE-1858班机28日上午预订从越南胡志明市飞往台中，35岁刘姓机师在起飞前却昏迷，送医后宣告不治。桃园市机师职业工会29日表示，刘姓机师为机师工会会员，对于此事件机师工会表示沉痛与悲伤，并已着手协助会员家属安排后续。

机师工会称，目前事发原因仍在调查当中，感谢各界第一时间同表哀悼与关怀，但调查报告出来以前，请勿对事发原因妄加揣测，避免对家属造成二次伤害。

机师工会也提出3点呼吁，一是请航空公司竭力协助妥善处理后续并从优抚恤；二是建议请民航部门继续推动疲劳法规（AOR）修法，订定合理执勤时数以保障飞安避免从业人员过劳；三是所有机师从业同仁应随时注意自身健康状况，如有疲倦或身体不适，应自主健康管理，勿执行飞航任务。

机师工会说，机师工会理事会也决议将在征得其家属同意后发动募款，协助日后生活。

华航称，该名机长前次飞航任务工时5小时31分，飞时为3小时34分，休时33小时4分，不仅事发前一天为排休假无公司勤务，也无连飞超过7天之状况。

责任编辑：初晓慧