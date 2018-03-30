原标题：发改委报告：中国居民恩格尔系数进入富足区间

中新网客户端北京3月30日电（记者 李金磊）国家发改委30日发布的《2017年中国居民消费发展报告》指出，消费升级步伐加快，2017年全国居民恩格尔系数（居民消费支出中用于食品烟酒的支出占整个消费支出的比重）为29.3%，进入了联合国划分的20%-30%的富足区间。

《2017年中国居民消费发展报告》。中新网记者 李金磊 摄

这是国家发改委首次组织编写反映中国居民消费情况的年度报告。报告全面梳理中国消费发展现状，介绍了中国在扩大居民消费方面所做的工作、取得的成绩以及下一步的工作重点。

报告指出，近年来，中国消费保持平稳较快增长，成为经济稳定运行的“压舱石”。居民消费总体规模不断扩大。2017年，社会消费品零售总额达到36.6万亿元，增长10.2%，全国居民人均消费支出为18322元，增长7.1%。

“消费对经济发展的基础性作用显著增强。”报告指出，2017年最终消费对经济增长的贡献率为58.8%，高出资本形成总额贡献率26.7个百分点。

报告指出，消费升级步伐加快，2017年全国居民恩格尔系数为29.3%，进入了联合国划分的20%-30%的富足区间。消费升级类商品的销售增长较快，通讯器材、体育娱乐用品和化妆品类商品分别增长11.7%、15.69%和13.5%。

国家发改委有关负责人表示，做好下一步扩大居民消费工作，主要措施有五个方面，一是深化“放管服”改革，推动居民消费扩大升级。支持社会力量增加医疗、养老、教育、文化、体育等服务供给。

二是健全消费政策体系，推动居民消费扩大升级。持续推进“十大扩消费行动”，在信息消费、旅游消费、绿色消费等领域，进一步培育壮大新增长点。

三是完善质量标准体系，提升产品和服务水平。深入开展“三品”专项行动，进一步扩大“三同”工程实施范围，提升产品和服务水平。

四是加强信用、监管等市场体系建设，营造良好消费市场环境。推进信用信息共享共用，依法查处各类侵害消费者权益的行为。

五是补齐消费领域基础设施短板，提升消费者消费体验。加强商贸流通网络建设。组织实施“互联网+”重大工程，推动大数据、云计算、物联网广泛应用。（完）

责任编辑：初晓慧