新疆喀什地区伽师发生3.1级地震 震源深度22千米

原标题：3月30日11时15分新疆喀什地区伽师县发生3.1级地震
据中国地震台网测定，北京时间2018年3月30日11时15分在新疆喀什地区伽师县（北纬39.48度，东经76.88度）发生3.1级地震，震源深度22千米。
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