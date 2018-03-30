水利部副部长叶建春兼任应急管理部副部长(图)

原标题：水利部副部长叶建春兼任应急管理部副部长

叶建春

国务院各组成部门人事变动信息陆续披露。

澎湃新闻记者3月30日查询发现，水利部官网“部领导”栏目近期更新相关领导简历信息。更新后的信息显示，水利部副部长、党组成员叶建春兼任了新组建的应急管理部副部长、党组成员。

另据应急管理部官网“领导信息”栏目显示，叶建春同时兼任国家防汛抗旱总指挥部秘书长。

公开简历显示，叶建春，男，汉族，1965年7月出生，福建周宁人，1985年12月加入中国共产党，1984年8月参加工作，华东水利学院水利水电建筑工程专业本科毕业，河海大学水文学及水资源专业工学博士，教授级高级工程师。

叶建春1984年8月起在上海勘测设计研究院工作，2005年6月任水利部太湖流域管理局局长、党组书记，2016年6月任水利部财务司司长，2017年2月任水利部副部长、党组成员。2018年3月兼任应急管理部副部长、党组成员。

根据此次国务院机构改革的具体方案，水利部职责进一步优化。

其中，水利部原有的水资源调查和确权登记管理职责，将被整合入新组建的自然资源部；编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，被整合入新组建的生态环境部；农业投资项目管理职责，整合入新组建的农业农村部；水旱灾害防治职责，整合入新组建的应急管理部。

3月22日，应急管理部干部大会在京召开。中央组织部有关负责人宣布了中央关于应急管理部领导班子任命的决定。

应急管理部党组书记黄明，部长、党组副书记王玉普出席会议并讲话。应急管理部党组副书记付建华，党组成员孙华山、郑国光、黄玉治、叶建春、尚勇、艾俊涛、王浩水出席会议。

责任编辑：张玉