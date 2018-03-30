张建国傅兴国不再担任人社部副部长

原标题：国家外专局局长张建国、公务员局局长傅兴国卸任人社部副部长

人力资源和社会保障部人事调整还在继续。

3月30日，人社部官网“部领导”栏目更新后的信息显示，张建国、傅兴国已不再列入该栏目名单，证实上述两名官员已不再担任人社部副部长、党组成员职务。

公开简历显示，张建国出生于1957年8月，辽宁大连人，1978年11月加入中国共产党，中央党校在职研究生班法学理论专业毕业，研究生学历。

张建国1972年11月入伍，退役后长期在国家外国专家局工作。2011年2月，张建国任人力资源和社会保障部副部长、党组成员，国家外国专家局局长、党组书记。

张建国目前已转任科技部副部长、党组成员并继续担任国家外国专家局局长。

根据十三届全国人大一次会议批准的国务院机构改革方案，科学技术部将重新组建：将科学技术部、国家外国专家局的职责整合，重新组建科学技术部，作为国务院组成部门。科学技术部对外保留国家外国专家局牌子。

另一名离开人社部的副部长傅兴国出生于1960年11月，天津宁河人，早年长期在原人事部工作，此后还曾担任国家公务员局副局长、党组成员，宁夏回族自治区党委常委、组织部长。

傅兴国于2016年12月调任人社部副部长、党组成员，并兼任国家公务员局局长、党组书记。

根据十三届全国人大一次会议批准的国务院机构改革方案，中央组织部统一管理公务员工作。为更好落实党管干部原则，加强党对公务员队伍的集中统一领导，更好统筹干部管理，建立健全统一规范高效的公务员管理体制，将国家公务员局并入中央组织部。中央组织部对外保留国家公务员局牌子。

调整后，中央组织部在公务员管理方面的主要职责是，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策和法律法规草案并组织实施，指导全国公务员队伍建设和绩效管理，负责国家公务员管理国际交流合作等。不再保留单设的国家公务员局。

责任编辑：张玉