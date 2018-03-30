广西柳江原县长田雯受贿397.3万元获刑十年

原标题：广西原柳江县县长田雯受贿397.3万元获刑十年

图为被告人田雯。 邓煜 摄

中新网柳州3月30日电（周潇男 黄其明）广西柳州市中级人民法院3月30日公开宣判原柳江县县长田雯受贿案，对被告人田雯以受贿罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；对其受贿所得依法予以追缴、没收，上缴国库。

图为被告人田雯被带进法庭。 邓煜 摄

经审理查明：2010年至2016年，被告人田雯在担任柳州市国土资源局局长、中共柳江县委副书记、柳江县人民政府县长等职务期间，利用职务上的便利，为相关单位和个人在工程承揽、土地开发、参与和推进棚户区改造、审批办证等方面谋取利益，收受文和宇、李正亚等人给予的钱款共计人民币397.3万元。

柳州市中级人民法院认为，被告人田雯身为国家工作人员，利用其职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计397.3万元，其行为已构成受贿罪，且数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立。

鉴于田雯归案后能如实供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行，并主动退出受贿所得的大部分赃款，具有法定和酌情从轻处罚情节等，法庭根据田雯犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，遂依法作出上述判决。（完）

责任编辑：张玉