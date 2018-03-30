高承勇平静听判 律师:需犯罪心理学专家研究心理

原标题：高承勇平静听判，辩护律师：需要犯罪心理学专家研究其心理
对于判处死刑，54岁的高承勇或许早有心理准备。
3月30日上午10点，这名致11名女性死亡的“白银连环杀人案”被告人，戴着手铐脚镣被法警押进法庭。他光着头，穿着灰色运动外套，身材微胖。
站在法庭被告席，高承勇安静地听法官宣读判决书。一直到宣判结束，他全程面色平静。他表示，服从法庭判决，不上诉。
一审宣判后，高承勇的辩护律师朱爱军说，通过代理案件查阅案卷材料，他认为高承勇可能是个“人格变态”的人，具有两面性：外表看起来非常朴实，不善言谈，却又行凶杀人。“受害人没有过错，跟他也没有深仇大恨。”
朱爱军说，高承勇为什么会走到今天，还需要犯罪学专家和犯罪心理学专家进行研究。
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受害者家属回应
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