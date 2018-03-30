原国家林业局副局长李树铭任林业和草原局副局长

原标题：原国家林业局副局长李树铭任国家林业和草原局副局长

李树铭

新组建的国家林业和草原局领导成员陆续亮相。

据中国林业网消息，国家森林防火指挥部副总指挥、国家林业和草原局党组成员、副局长李树铭3月28日上午到北航总站检查指导工作并看望全体干部职工。

上述官方媒体消息显示，原任国家林业局副局长的李树铭已出任新组建的国家林业和草原局党组成员、副局长。

公开简历显示，李树铭（1963.1）是河北平泉人，在职研究生学历，博士学位，高级经济师。李树铭长期在黑龙江省林业部门工作，曾任省林业厅党组书记、副厅长，2015年7月调任大兴安岭地委副书记、行署专员、林管局局长。

2016年9月，李树铭出任国家林业局党组成员、副局长。

根据十三届全国人大一次会议批准的国务院机构改革方案，将国土资源部的职责，国家发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，住房和城乡建设部的城乡规划管理职责，水利部的水资源调查和确权登记管理职责，农业部的草原资源调查和确权登记管理职责，国家林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责，国家海洋局的职责，国家测绘地理信息局的职责整合，组建自然资源部，作为国务院组成部门。自然资源部对外保留国家海洋局牌子。不再保留国土资源部、国家海洋局、国家测绘地理信息局。

新组建的国家林业和草原局由自然资源部管理，整合国家林业局的职责，农业部的草原监督管理职责，以及国土资源部、住房和城乡建设部、水利部、农业部、国家海洋局等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责，并加挂国家公园管理局牌子。国家林业局不再保留。

近期以国家林业和草原局副局长身份亮相的还包括原国家林业局党组成员、副局长彭有冬。

责任编辑：张玉