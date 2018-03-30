南方省份到东北抢人:百万年薪+房子 收这么多简历

原标题：百万年薪+房子，这个南方省份到东北抢人！竟收到这么多简历！

一场“抢人大战”愈演愈烈，这一次刷屏的是一个南方省份江西。

近日，江西省引才办带领多家单位赴东北开展引才活动，为吸引人才来江西创新创业，一些单位给房！给补贴！给安家费！还有百万年薪！最高年薪达120万元！

▲图片来源：摄图网（图文无关）

江西赴东北引进高层次人才

据新华社消息，3月26日至28日，江西在哈尔滨、长春、沈阳三地举办2018年江西省引进高层次人才专场招聘会。参加招聘的59家单位共3393个岗位，最高年薪达120万元。

据悉，此次招聘会提供的岗位专业包括新材料、新能源、光电一体化、热能工程等，涵盖江西省新兴产业、支柱产业、重点产业及传统优势产业方面急需紧缺高层次人才。参加本次招聘会的单位共有59家，其中高等院校23家、科研院所10家、大型国有控股企业、高新企业和上市公司26家（其中医药卫生单位7家）。

为大力招揽人才，参加本次招聘会的单位提供了较高的薪酬、待遇和发展平台。除传统的年薪、安家费、科研经费、住房补贴等，部分招聘单位还提供股权激励。例如，南昌大学为高层次人才提供的年薪达120万元；普正药业股份有限公司引进的优秀本、硕士生，可提供年薪45万元。

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那么此次招聘效果如何呢？

据江西省人社厅相关负责人介绍，此次东北引才活动共收到简历647份，其中80%为硕博学历。达成初步意向336份，70%为硕博学历。

另据中国新闻网，26日下午，招聘会开始不到2个小时，南昌航空大学航空制造工程学院党委书记陈乐平就“收获”了两名该校急需的博士人才。“哈尔滨工业大学是国内知名高校，在此招聘针对性强，效率很高。”

东北林业大学植物生态学博士生陈琪当日表示，“江西山清水秀生态环境优越，我本身学习的方向就是生态方面，希望能够在江西从事相关工作。”

▲江西上饶：三清山南清园风光（图片来源：视觉中国）

招聘会主办方26日晚统计数据显示，当日在哈尔滨工业大学举行的招聘会吸引了400多人入场，117人达成初步就业意向。

江西选择去东北抢人，或许也与在东北读书的年轻人更愿意走出去有关。

每经小编（微信号：nbdnews）注意到，去年11月发布的《吉林省城市竞争力蓝皮书：吉林省城市竞争力报告（2016-2017）》显示，2015年，国家对城市人口流失情况进行了统计，根据统计的结果，长春市在全国人口流失最严重的10个城市中排名第5，前4名依次为大连、太原、贵阳和哈尔滨，东北地区成为中国人口流失最严重的区域。像吉林仅2014年大学生流向外省的数量便比2012年高一倍。

蓝皮书指出，长春市人才流失严重有地域因素。首先吉林省属于偏远省份，工作条件相对较差，气候上也不占优势。其次，长春市的工资待遇偏低，和发达城市存在较大差距。

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有意思的是，江西走出去“抢人”，外省人社部门也组团来抢江西人才。

据江南都市报，上周末，浙江丽水人社部门组织了104家企事业单位来江西招聘高层次人才。“除了来南昌开专场招聘会，我们还去了武汉、西安等大城市招人。”丽水市人社局有关负责人介绍，目前已经不局限于安家费、科研经费、高薪酬这些引才政策了，该市还推出了人才卡的举措，金卡持卡人除了可享受人事编制、岗位特聘、子女入学、旅游、健康、车辆年检等近20项“绿色通道”服务外，还具有普通电子借记卡个人储蓄、消费等功能。

“人才能够实现双向流动，也会产生双向争抢。”中国江西人才市场招聘服务部部长廖明波表示，今年春节过后，还有不少外地人社局与他们接洽，来江西招聘高层次人才，如今的人力资源行业，只要你有才能、有技艺，就会成为各地争抢的对象。“这是高级人才发展的良好状态，也会激发越来越多人员提高自身的技能和知识水平。”廖明波认为。

二三线城市如何留住人才？

据江西网络广播电视台，江西这次去东北等地招人，同样是在待遇上做文章。江西财经大学教授吴辉认为，诱人待遇固然很好，但只是一个方面。现在无论哪里吸引人才都会在待遇上做文章。拼待遇，经济发达地区比江西做得早。

与吴辉持相似观点的，还有江西公共关系协会副会长吴敏，他表示，江西省开出的条件确实诱人，但是能不能真正吸引到优秀人才还需打个问号。

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据北京青年报，在财经评论员盘和林看来：

对大学毕业生而言，选择一座城市落户，首先考虑的是未来的职业发展，也就是说他们更看重一座城市的前景，这也是“逃离北上广”的风浪平息以后，很多人还是选择“逃回北上广”的原因。对年轻人而言，大城市最吸引他们的就是无限的可能性。而房价，是影响他们决策的一个重要因素，但绝不是主导因素，因此，以住房补贴来吸引和留住人才，在短期可能有一定作用，但在长期，不确定性太大。

用政策优惠这些外生的刺激因素来吸引人才是一方面，但对一座城市的长远发展而言，更重要的是能够自己培养出城市经济建设所需要的人才。在很长的一段时间里，武汉都以“留不住人才”著称。武汉坐拥79所大学130万在校大学生，但毕业生留汉比例远低于同为教育大省的江苏和浙江。当然原因有很多，而其中一个不可忽视的重要原因就是，武汉的优秀企业太少。

如果一座城市没有足够多的优秀的企业，来为毕业生们提供完成身份转换的平台，那么城市就无法形成自己的人才队伍，进而促进经济的持续发展。

从上市公司数量和行业分布，或许可以一窥江西经济实力和产业结构。

来自同花顺的数据显示，A股市场上，注册地址在江西的上市公司有39家，行业大多集中在有色金属、生物医药、化工，其中总市值最大的为赣锋锂业，以3月29日收盘价计算，达到了580亿元。以每经小编（微信号：nbdnews）所在的传媒行业为例，当地仅中文传媒一家上市公司。而在一年内，当地仅有同和药业、新余国科（国防军工行业）两家公司上市。

▲39家注册地址在江西的上市公司一览（按总市值排序；数据来源：同花顺）

此外，2018年3月23日，长城战略咨询联合科技部火炬中心发布的《2017中国独角兽企业发展报告》则显示，164家中国独角兽企业，没有一家的注册地在江西。

那么，像江西南昌等二三线城市在留住人才上，还应该怎么做呢？

据江西网络广播电视台，吴辉建议政府首先要完善相关的人才配套政策：“一个人到了可以称为人才的阶段，通常都不是单身了，所以我们不仅要考虑人才一个人，还要考虑人才的家庭。”

除了完善人才配套政策，整治社会大环境刻不容缓。吴辉认为，政府效率、居民素质、环境卫生、交通秩序等都很重要，看似与引进人才关系不大，但与每个人的生活息息相关，如果这些方面不理想，会严重损害城市形象，影响个人感官，降低居民幸福指数。

另外，要留住人才还应委以重任，人尽其才。吴辉表示，“据我了解，一些单位引进的人才会感到不满，升迁机会不多，给人的感觉，引进目的就是干活。所以，真想留住人才，还应该给人才一个施展才华的舞台。”

责任编辑：张玉