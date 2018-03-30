原标题：支持降低小微企业融资成本有啥政策？财政部回应

中新网3月30日电 财政部部长助理许宏才今天透露，将通过降低给小微企业融资的金融机构的税负、给小微企业优惠政策以及设立担保基金等三大类手段，降低小微企业的融资成本。

国新办今天上午举行例行吹风会，请财政部部长助理许宏才介绍深化增值税改革措施和《国家融资担保基金设立方案》有关情况，并答记者问。

有记者问，小微企业已经是我们国家经济和社会发展的重要力量，但是融资难、融资贵始终是制约他们发展的一个障碍。请问，我们在支持降低小微企业融资成本方面有哪些政策？

许宏才表示，国家设立融资担保基金，应当说是解决小微企业融资贵、融资难问题的一个具体举措。党中央、国务院都高度重视小微企业发展，围绕着怎么支持小微企业融资出台了一系列的政策，这次出台的政策是在原有政策上的再加码。

他透露，目前主要的政策框架是这样的：支持小微企业降低融资成本，第一是降低给小微企业融资的金融机构的税负，制定优惠政策。第二是给小微企业的优惠政策，创造更好的融资环境。第三是其他手段，通过基金、担保等给予更多支持。

许宏才称，在支持金融机构方面，有很多税收优惠。具体来说，金融机构对小微企业、农户、个体工商户提供贷款，单户授信在100万以内的免征增值税。农村信用社等金融机构，可以选择适用简易计税方法按照3%征收率计算缴纳增值税。此外，对为农户、小微企业等借款、发行债券提供融资担保取得的担保费收入，还有再担保保费收入全部免征增值税。除了增值税之外，在所得税、印花税方面也都安排了税收优惠政策。如，允许金融企业将涉农贷款、中小企业的贷款按照风险分类，分别计提贷款损失准备金，并且允许税前扣除。

除此之外，财政部更多地通过税收优惠支持小微企业本身的发展，为它们的融资创造更好环境，这方面做的工作更多一些。比如说，对月销售不超过3万元的小微企业免征增值税，年销售额在500万元以内的可按照3%的征收率计征增值税。在所得税方面，所得额在50万元以下的小型微利企业，减半计算应纳税所得额，按照20%税率征收企业所得税，实际税负为10%。这也是体现了对小微企业的一个支持。在行政事业性收费、政府性基金、地方附加等方面也都出台了对小微企业、“三农”支持的政策。

除了税收安排之外，还通过成立中小企业发展基金，设立融资担保基金，还有比较多个基金来支持小微企业和“三农”融资。另外在专项资金的分配上给金融机构一些奖励，支持一些地方设立小微企业的创新基地等等。

许宏才表示，从政策组成来看，现在优惠政策内容比较多，正在执行当中。当然财政部也注意到，可能有些小微企业对这些政策还不是很了解，有些没有真正享受到。财政部下一步坚决要按照党中央、国务院的要求把这些政策认真地落实好，确保通过这些政策支持能够缓解小微企业融资贵、融资难的问题。

责任编辑：初晓慧