财政部税政司司长:今年四千多亿元减税将迅速落地

原标题：财政部：今年四千多亿元减税将会迅速落地

财政部税政司司长王建凡3月30日在国务院政策例行吹风会上表示，《政府工作报告》提出今年总体上要减税降费超过一万亿元，税收是八千多亿元。这次深化增值税改革，减税四千多亿元已经落地。对其他减税措施，我们都已经做好了按程序决策的准备工作。剩下的四千多亿元减税会迅速落地。

以下为文字实录：

路透社记者：想问一下，材料第二部分关于中小企业的认定标准这块，还有第三部分就是进项抵扣这块，这两块减税效果大概分别多大？能不能解释一下抵扣的技术环节是怎么样的？还有问一下，还有4000亿的今年减税目标怎么实现？

许宏才：谢谢你的提问，你的问题问的比较多，也比较具体，我请税政司司长王建凡同志来介绍有关情况。

王建凡：我理解您关注的是小规模纳税人标准、留抵退税和后续减税措施何时出台三个问题。

关于小规模纳税人标准问题。现行增值税政策体系里，小规模纳税人标准有三个。工业企业为50万元，商业企业为80万元。营改增后，考虑到服务企业的特点，把改征增值税行业的小规模纳税人标准确定在500万元。这次将工业企业和商业企业标准提高到500万元以后，统一了小规模纳税人标准，税制更加简洁、公平。更多小微企业可选择登记为小规模纳税人，享受按3%征收率计税的优惠，也可自愿选择登记成为一般纳税人，享受抵扣进项税额的红利。

第二个，关于留抵退税问题。从国际税收实践看，对留抵税额的处理有两种方式，一是将留抵税额退还企业，二是结转下期继续抵扣。考虑到我国增值税为共享税，抵扣链条还不太健全，如果全面实行留抵退税，可能对地区间的收入均衡造成一定影响，还会带来很多技术上的挑战，因此，我国采取了以结转下期继续抵扣为主的制度。尽管如此，我们认为留抵退税制度是支持实体经济特别是制造业企业的有效措施，我们经过慎重论证，确定对装备制造等先进制造业和研发等现代服务业符合条件的企业实现留抵退税。我们将通过完善制度设计、规范操作流程、加强中央与地方协调等方式，确保留抵退税政策不折不扣落地。

第三个问题，您记得很清楚。《政府工作报告》提出今年总体上要减税降费超过一万亿元，税收是八千多亿元。这次深化增值税改革，减税四千多亿元已经落地，还有四千多亿什么时候出？对其他减税措施，我们都已经做好了按程序决策的准备工作。这次发布会结束以后的不长时间，你会不断地收到这方面的信号。剩下的四千多亿元减税会迅速落地。谢谢。

许宏才：这个问题比较具体、比较技术，操作起来确实有许多问题需要面对、需要研究，特别是期末留抵的问题操作起来确实有难度，我们在制定操作办法和具体实施过程中会稳妥推进，有些还要跟地方政府协商，在技术操作上还要避免出现各种矛盾和问题，确保政策有效落地。

责任编辑：张玉