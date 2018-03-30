原标题： 如何保证国家融资担保基金可持续运行？财政部回应

资料图：财政部。中新社发 康亚风 摄 图片来源：CNSPHOTO

中新网3月30日电 如何保障国家融资担保基金的可持续运行？财政部部长助理许宏才今天表示，基金管理在目标定位上是坚持准公共定位，市场化运作，不以盈利为目的，实行再担保费率优惠。

近日，国务院召开常务会议讨论深化增值税改革措施和国家融资担保基金设立方案。今天上午，国新办举行例行吹风会，请财政部部长助理许宏才介绍改革措施和方案的有关情况并回答记者问。财政部税政司司长王建凡、金融司司长王毅一同出席。

有记者问，基金的定性是准公共服务产品，不追求盈利。那么怎么整体评估它的风险和收益？如何确保它可持续的运行？现在筹备情况看，大概什么时候可以成立？

许宏才透露，国务院已经批准设立基金，有关具体工作正在推进当中。目标定位、业务模式、合作机制、风险防控方面都有一些考虑。基金由中央财政发起，商业银行参加，主要目的是要建立一个国家融资担保基金加上省级再担保机构、再加上辖区内的融资担保机构，这样一个成体系的政府担保链条，构成了政府主导的担保体系。

许宏才表示，国家融资担保基金主要通过市场化的方式去操作，但因为是准公共产品的定位，所以担保费率相对于市场的担保要低，并且也不会要求抵押和反担保，主要还是信用担保。这样它的便利程度、贷款可获得性相比较之下会比市场担保机构要更好一些。

基金管理在目标定位上是坚持准公共定位，市场化运作，不以盈利为目的，实行再担保费率优惠。原则上不分红。通过不分红带动担保机构和银行共同降低融资成本，落实小微和“三农”服务双创的目标。只有基金结束的时候 或者退出的时候才分配各自份额，平时操作运作过程中原则上不分红。

业务方式上基金主要采取再担保、股权投资方式。主要是与省级的再担保公司开展业务，支持省里面辖区内的担保机构为符合条件的小微企业提供贷款担保。其中，再担保和股权投资将分别发挥其功能，再担保主要是分散风险，股权投资是给它进一步输血的作用，提高担保机构的风险抵御能力和业务拓展能力。

合作机制上，基金不层层新设机构，将充分现有省市县各级融资担保机构开展业务。同时合理的设置合作机构准入门槛，限定业务范围，明确涉农涉小的业务应当占有的比重，严格控制成本和绩效考核，充分发挥引导带动作用。

在风险防控方面，基金采取有效责任公司的形式，财政以出资额为限承担责任，构建与担保公司、商业银行的风险分担机制，并健全内部风险控制，切实防控运行风险。在治理机构上，基金将建立健全完善的公司治理机构，面向市场择优组建专业化管理团队，并实施市场化员工激励措施等等。

许宏才称，下一步按照以上考虑和原则加紧工作，尽快地组织运行，尽早地让它发挥作用。

财政部金融司司长王毅补充称，为了落实好制度框架的内容，在三个方面要做好保证。

第一是严格制度设计。这个基金将来要不忘初心、牢记使命，什么初心什么使命？就是政府增信、信用担保，保本微利、不贪快钱。很多市场化基金设立之初也是好的，但是融资担保行业是高风险、低盈利的行业，当市场发生波动的时候，你耐不住寂寞去配资，去炒房炒股，往往血本无归。这种事情，政府性融资担保基金不能干。

还有一个是激励要做好，要有绩效考核、要有员工的正向约束，还有是和省里的合作也要合作好，在2015年后，各个省都成立了省级融资担保机构，但是对它的业务合作要提出条件、要设置门槛。不以中小微企业和“三农”信贷服务为主的省级融资担保基金，我们不予合作。给地方政府发行债券做增信为主业务的不予合作，制度上要做好。

第二，要把风险分担机制做好。和商业银行利益捆绑，出现风险以后风险共担。

第三，要形成上下联动的体系，有中央这一层，省一层都做再担保，基层真正面向小微企业做担保。上下联动，层层放大，希望能够共同的为小微企业信贷的投放营造一个好的春天。

责任编辑：初晓慧