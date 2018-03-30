北京修改大气污染物防治条例 部分罚款额度翻10倍

原标题：北京修改大气污染物防治条例 部分罚款额度上限翻10倍

中新网3月30日电 （记者 曾鼐）北京市第十五届人大常委会第三次会议30日审议并表决通过《北京市人民代表大会常务委员会关于修改〈北京市大气污染防治条例〉等七部地方性法规的决定》。根据上位法的规定，修改后的大气污染防治条例大幅增加了罚款额度，部分罚款额度上限翻10倍。

资料图：游客戴口罩在北京奥林匹克公园游玩。中新社发 刘关关 摄

北京市人大常委会法制办公室副主任王德林介绍，修改决定草案的主要内容包括，根据上位法规定，增加了禁止性、限制性规定内容；根据上位法规定，删去了部分不一致或重复性内容；根据上位法规定，对法律责任部分作出修改；根据本市管理实际，增加、调整了部分内容。

记者注意到，此次针对《北京市大气污染物防治条例》进行的修改最多。其中，修改后的条例将“多种污染物的协同控制”纳入立法。明确规定大气污染防治，应当以降低大气中的细颗粒物浓度为重点，实施多种污染物协同控制，坚持从源头到末端全过程控制污染物排放，严格排放标准，实行污染物排放总量和浓度控制，加快削减排放总量。

针对汽车排放污染物不合格的情况，修改后的条例增加了对车辆驾驶人的罚则。规定机动车驾驶人驾驶排放检验不合格的机动车上道路行驶的，由公安机关交通管理部门依法予以处罚。

值得注意的是，根据上位法的规定，修改后的条例大幅提高了部分罚款额度上限。例如，修改后的条例规定，针对需要配套建设的大气污染防治设施未建成，主体工程正式投入生产或使用的情况，由环保行政主管部门责令整改，同时处以二十万以上一百万以下罚款；而此前的罚款数额仅为一万以上十万以下，新修改后罚款额度上限翻了10倍。

同时，修改后增加了逾期不改正的，处以一百万以上二百万以下的高额罚款，增加了违法成本。（完）

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